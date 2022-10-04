Алексей Логвиненко: «В городе разработан комплексный подход к реализации мер, направленных на улучшение качества жизни ростовчан»

Ключевой вопрос — снижение уровня бедности в городе. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Во вторник, 4 октября, в администрации Ростова-на-Дону прошло расширенное планерное совещание под председательством главы администрации города Алексея Логвиненко. На совещании обсудили такие важные вопросы, как запланированные на октябрь в городской Думе мероприятия, состояние правопорядка в городе, о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Директор Департамента социальной защиты населения города Ирина Шувалова рассказала о том, какие меры реализуются в Ростове для повышения благосостояния населения и снижения уровня бедности. О последнем вопросе расскажем подробнее.

ЛЮДИ ВЫХОДЯТ ИЗ КАТЕГОРИИ МАЛОИМУЩИХ

Сегодня почти 400 тысяч ростовчан состоят на учете в органах соцзащиты. Из них 96 тысяч признаны малоимущими гражданами. Это на 27 тысяч меньше, чем в прошлом году.

- В нашем городе разработан комплексный подход к реализации мер по на улучшению качества жизни ростовчан, - отметил Алексей Логвиненко. - Мероприятия направлены на создание условий для устойчивого экономического роста благосостояния населения, сохранение трудового потенциала людей, предоставление помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми и другим

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Когда речь идет о благосостоянии жителей донской столицы, основными являются вопросы занятости, трудоустройства и уровня доходов. И здесь ведется планомерная работа. Так, в городской Центр занятости населения за первое полугодие текущего года обратились более 15 тысяч человек. Статус безработного получили 2,5 тысячи ростовчан. Трудоустроены семь тысяч обратившихся, и на профессиональное обучение было направлено 443 человека. Горожане получили в ростовском Центре занятости 1504 услуги по трудоустройству и 369 - по программе временного трудоустройства безработных граждан.

ПОМОЩЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ

Также постоянно ведется работа по развитию в донской столице предприятий малого бизнеса. Помощь начинающие предприниматели и самозанятые граждане могут получить в центре «Новый Ростов». Здесь обратившимся могут помочь с оформлением документов и созданием бизнес-плана. Да и прежде чем начать сложное и ответственное дело, можно проверить свои возможности. Перед работой с с желающими проводят тестирование на способность ведения бизнеса.

- В этом году услугами Центра воспользовались 304 человека. Нужные навыки в Школе начинающего предпринимателя за год получили 152 жителя Ростова, и это не предел - численность самозанятых в Ростове на сегодня достигла 48 тысяч человек, - сообщила директор Департамента социальной защиты населения города Ирина Шувалова.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ И СЕМЕЙНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ

- Также одним из эффективных инструментов по борьбе с бедностью в настоящее время является социальный контракт, - подчеркнул Алексей Валентинович. - На первое июля заключено уже 1062 соцконтракта, из них 675 – с семьями, в которых воспитываются дети.

Также сити-менеджер заметил, что с каждым днем все популярнее становится формат семейных бизнес-проектов.

- Они не крупные, но все же позволяют значительно повысить уровень дохода в семье, - объясняет глава администрации города. - Несомненно, реализация мероприятий по повышению благосостояния населения способствует созданию благоприятных условий для развития бизнеса, формированию новых рабочих мест, популяризации предпринимательства. И работа в этом направлении будет продолжена.