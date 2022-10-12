Зиняков Николай Николаевич: «Никогда не откладывай на завтра тех, кого можешь вылечить сегодня»

Фото: Клиника вертеброневрологии

Зиняков Николай Николаевич - Главный врач Клиники вертеброневрологии, врач-невролог, врач мануальной терапии, врач-физиотерапевт. Николай Николаевич - эксперт в области лечения грыж межпозвонковых дисков. Он является разработчиком ряда уникальных методик немедикаментозной терапии пациентов с грыжами дисков позвоночника, автором более 100 научных трудов, имеет высшие квалификационные категории по двум специальностям — неврология и мануальная терапия. Продолжает вести активную научную и лечебную деятельность.

Николай Николаевич Зиняков окончил с отличием Ростовский государственный медицинский университет в 2003 году. По специальностям «Неврология» и «Мануальная терапия» имеет высшую категорию. В 2015 году защитил докторскую диссертацию на тему «Новые принципы немедикаментозного лечения спондилогенных шейных компрессионных синдромов».

10 лет Николай Николаевич проработал врач-неврологом и врачом мануальной терапии в Областной клинической больнице № 2.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Николай Николаевич Зиняков награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд в 2016 году.

Он является автором метода «резорбции» посредством физиотерапии при лечении межпозвонковых грыж. Этот метод показывает устойчивый результат, значительное уменьшение грыж, восстановление функций позвоночника и опорно-двигательного аппарата.

Фото: Клиника вертеброневрологии

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Николай Николаевич, расскажите – почему Вы стали врачом?

- Мой отец был врачом. И я всегда знал, что буду им, и стремился к этому.

Каким Вы были студентом?

- Я был отличником, старался получать высшие баллы и совершенствоваться.

Что для Вас медицина?

- Медицина — это моя жизнь. Видеть пациента, который выздоравливает, самая лучшая награда.

Что самое интересное в Вашей работе?

- Разработка новых сочетаний методов и технологий для достижения более стойкого и быстрого результата в лечении пациентов.

Самый запоминающийся случай в Вашей практике

- Этот случай запомнился с точки зрения человеческих отношений. Пару лет назад к нам на прием зашла интересная пара. Мужчина под 80 (до сих пор работающий программистом) и жена, наша будущая пациентка, 74 года. У нее появилось онемение и слабость в нижних конечностях, периодически резко подкашивались ноги. Мужчина не сдавался и возил свою жену по многим врачам, так как хотел, чтобы его жена могла дальше радоваться жизни вместе с ним. Диагноз ей ставили неверный. И только в нашей клинике удалось найти причину – опухоль. Муж пациентки уговорил ее на операцию, был стойким и не давал опускать руки. Все закончилось успешно, и уже через полгода эта замечательная пара пришла на повторную консультацию. Помню, как она даже станцевала мне, крепко стоя на своих ногах. А всех нас покорили такие теплые и доверительные отношения в семье.

На Ваш взгляд, от чего зависит успех лечения?

- В первую очередь, от настроя. И, конечно, добросовестного выполнения рекомендаций лечащего врача.

Кто Ваш пациент?

- Пациент, который готов слушать и принимать помощь.

Самый частый вопрос от пациентов?

- А мне точно поможет?

Как Вы проводите свободное время?

- Пишу статьи, записываю информационные видеоролики, памятки, отвечаю на вопросы — все это для повышения осведомленности пациентов о своем заболевании и методах его лечения.

Где и как любите отдыхать?

- В умиротворяющих спокойных местах, без суеты и, желательно, в окружении красивой природы.

Что бы Вы попросили у золотой рыбки?

- Удачливость, новое открытие, здравый ум до самой старости.

Ваши планы на будущее

- Совершенствование физиотерапевтического отделения Клиники вертеброневрологии, расширение специализации лечения пациентов для охвата большего количества заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также неврологических заболеваний.

Ваше любимое утверждение?

- Их два. «Никогда не откладывай на завтра тех, кого можешь вылечить сегодня» и «Кто честен — тому нечего скрывать».

Как записаться на прием к доктору:

По тел. 8 863 285 00 07

https://vk.com/vertebro.clinic

https://ok.ru/vertebro.clinic

https://dzen.ru/verteblog

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