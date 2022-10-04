В Ростове вынесли приговор мужчине, который дважды напал на инкассаторов, а потом ранил конвоира в суде

Подсудимый получил 17 лет строго режима, его напарник - 1 год и 6 месяцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд признал жителя Ростовской области, который стрелял в пристава и напал с заточкой на конвоира, виновным в покушении на убийство инкассаторов в ходе разбойного нападения. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

НАПАЛ НА ИНКАССАТОРОВ ДВАЖДЫ

Как показало следствие, подсудимый дважды напал на инкассаторов. Так, в сентябре 2018 года ростовчанин напал на сотрудников, чтобы завладеть суммой более 20 миллионов рублей. Для этого он бросил в них боевую ручную осколочную гранату и выстрелил из самодельного оружия. Однако инкассаторы отразили атаку, а нападавший скрылся с места происшествия.

Похожее нападение на инкассаторов подсудимый совершил в октябре 2019 года, когда он охотился за суммой в 12 миллионов рублей. Но и на этот раз довести до конца преступный умысел не смог.

ОХОТИЛСЯ ЗА ДЕНЬГАМИ

Кроме нападений на инкассаторов следователи установили причастность мужчины и к другим преступлениям. В августе 2019 года он напал на приемщика металла и забрал у него 150 тысяч рублей, а в октябре того же года вместе с напарником проник в чужой дом и похитил 19 тысяч рублей. В тот момент, когда преступники хотели скрыться, местный житель попытался им помешать. Тогда подсудимый несколько раз выстрелил в мужчину.

В тот же месяц подозреваемых поймали. Подсудимого заключили под стражу, его напарнику была избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

УДАРИЛ КОНВОРИРА ЗАТОЧКОЙ 16 РАЗ

Летом 2022 года заключенного доставили в Пролетарский суд на очередное заседание. В здании он напал на конвоира, около 16 раз ударил его заточкой и забрал у него табельное оружие.

Прибежавшие на шум судебные приставы попытались задержать дебошира. Однако арестант начал стрелять и ранил одного из сотрудников. Те в свою очередь открыли ответный огонь и ранили преступника.

К счастью, сотрудники остались живы. А подозреваемому после осмотра медиков снова избрали меру пресечения уже по новому делу. Обвиняемый говорил, что он не понимал, почему напал на сотрудников. Утверждал, что его поступок не был спланированным, а все произошло спонтанно. Мужчину снова отправили в СИЗО.

ПРИГОВОР

Первомайский районный суд вынес приговор по делу о нападении на инкассаторов, сотрудника пункта приема металла и местного жителя, который пытался задержать воров. Ростовчанин, который позже устроил потасовку в Пролетарском суде, был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Его подельник по нескольким преступлениям получил год и шесть месяцев колонии общего режима. Решение по делу о нападении на конвоира и пристава пока не вынесено.

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