Дело мастера боится: что могут донские дети с ОВЗ

Участник компетенции «Ремонт обуви» Сергей Приметов. Фото: Екатерина Попова

В Ростовской области завершился подготовительный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Соревнования по 27 компетенциям развернулись сразу на нескольких площадках Ростовской области - в Новочеркасске, Шахтах и Ростове-на-Дону.

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЕДУТ В МОСКВУ

Директор Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления Галина Григорьева отметила, что в рамках подготовительного этапа состязались победители чемпионатов и 2021-го, и 2022 года:

- Финал в прошлом году не провели, так как не позволили санитарно-эпидемиологические условия. А в этом году мы отправим большую сборную для участия в финале в Москве - 14 человек!

В компетенции «Брошюровка и переплетное дело» среди школьников третье место заняла Тамара Чурина. Фото: Екатерина Попова

Подготовительный этап проходил в очно-дистанционном формате. На каждой площадке за участником по веб-трансляции наблюдали эксперты из других регионов.

Всего в подготовительном этапе Национального чемпионата приняли участие более трех тысяч конкурсантов из 85 субъектов России. Ростовскую область представляли 34 участника. Ребята состязались в трех категориях – школьники, студенты и специалисты.

«Абилимпикс» - международное движение, целью которого является развитие профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ОВЗ. Чемпионат также помогает участникам определиться с профессией, получить мотивацию двигаться дальше, а также содействует трудоустройству.

ТРИ БЛЮДА ЗА 1,5 ЧАСА

Участники из Донецка в компетенции «Кулинарное дело». Фото: Екатерина Попова

На базе Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления состязания прошли по таким компетенциям, как «Парикмахерское искусство»; «Ремонт и обслуживание автомобилей»; «Веб-разработка»; «Ремонт обуви»; «Массажист»; «Торговля»; «Дизайн плаката»; «Изобразительное искусство»; «Обработка текста»; «Веб-дизайн»; «Социальная работа».

Одна из самых популярных компетенций – «Кулинарное дело». В команде - два участника из Донецка. Нужно приготовить по три порции трёх блюд.

- Участники готовили греческий салат, корзиночки с белковым кремом и компот из ягод. Но у них был и черный ящик - неизвестный ингредиент, который обязательно надо добавить. В этот раз это лимон, - рассказала эксперт площадки Ирина Сазонова.

Даётся полтора часа. Однако участников это не пугает. Они уже довели технологию приготовления до автоматизма. Весной усердно тренировались перед региональным этапом, а в сентябре юные кулинары прошли десятидневную интенсивную подготовку со своим наставником.

ПОМОГЛО ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ

Задание на площадке компетенции «Ремонт обуви»: укоротить голенище и правильно сшить застежку-молнию женского сапога.

- Готовились с начала сентября. Приходили в мастерскую и выполняли различные работы по ремонту обуви, - отметила национальный эксперт чемпионата Татьяна Николаева.

Сам участник Сергей Приметов давно увлекается обувным делом. И даже подумывает связать свое будущее с ремонтом обуви. Парню нравится, что результат его трудов сразу виден.

РАБОТА НА ГОНЧАРНОМ КРУГЕ И УКРАШЕНИЕ ОБУВИ

На площадке ростовской школы-интерната № 41 прошли соревнования по гончарному делу, а также по переплетному и столярному, по брошюровке и ремонту обуви.

По заданию в компетенции «Гончарное дело» школьник Магомед Магомедов сделал по эскизу цилиндр и изготовил карандашницу:

- Считаю, что с заданием справился. Я не волновался, поэтому все прошло отлично.

Победители по основным компетенциям получили право поехать в Москву, где в конце октября пройдет финал в очном формате. А участники дополнительных компетенций получат свои медали сразу по итогам подготовительного этапа.

Школьник Магомед Магомедов в компетенции «Гончарное дело». Фото: Екатерина Попова

ПОБЕДИТЕЛИ

Пять из десяти участников в дополнительных компетенциях подготовительного этапа Национального чемпионата из Ростовской области стали призерами.

В компетенции «Веб-дизайн» призерами стали сразу двое ребят из Новочеркасского технологического техникума-интерната (НТТИ). Илья Харламов занял почетное второе место, а Андрей Нестяк – третье.

В компетенции «Веб-разработка» третье место у студента НТТИ Никиты Кузнецова.

В компетенции «Торговля» среди школьников третье место получила ученица новочеркасской МБОУСОШ № 1 Валерия Силакова.

В компетенции «Брошюровка и переплетное дело» среди школьников третье место заняла Тамара Чурина, воспитанница Ростовской специальной школы-интерната № 41.

По основным компетенциям в финальной части Национального чемпионата примут участие 14 человек в составе сборной Ростовской области.

В «Кулинарном деле» победителями стали Надежда Бурцева и Артем Давидов.

В «Изобразительном искусстве» первое место получила Милена Казакова (Бочкаренко).

В компетенции «Портной» лучшей стала Юлия Залепилова.

Среди студентов в «Ремонте обуви» в финал проходит Сергей Липунов.

А среди школьников в компетенции «Ремонт обуви» лучшим стал Руслан СелайаАранда.

В «Администрировании баз данных» первое место получили студенты Александр Чеботарев и Ангелина Зеленская.

Среди специалистов в «Администрировании баз данных» почетное первое место получили Евгения Рочкина и Дмитрий Холодов.

В «Кулинарном деле» среди школьников победили Богдан Сизов и Кристина Нурыева.

Лучшим в компетенции «Массажист» среди специалистов стал Арам Искандарян.

Среди специалистов по «Ремонту обуви» первое место получил Александр Васьковцов.

Очная часть Национального чемпионата по основным компетенциям пройдет в Москве с 28 по 31 октября.

А мы желаем ребятам удачи в следующем финальном этапе!