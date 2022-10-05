В донском регионе отметили 90-летие гражданской обороны России

Правительство донского региона и губернатор уделяют особое внимание развитию системы безопасности жизнедеятельности. Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области отметили 90-летие гражданской обороны РФ. Торжественное мероприятие проходило 4 октября. По поручению губернатора региона Василия Голубева награды вручили отличившимся специалистам. Сотрудников гражданской обороны поздравил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Сегодня гражданская оборона РФ - это мощная система, включающая огромный материальный, технический и человеческий потенциал, который направлен на обеспечение безопасности государства и его граждан, – отметил Вадим Валентинович,- Реагирование на природные катаклизмы и техногенные аварии, международные спасательные и гуманитарные операции, образовательные программы.

Напомним, что 4 октября 1932 года совет Народных Комиссаров СССР утвердил «Положение о противовоздушной обороне территории СССР» - основы будущей системы гражданской обороны. На каждом этапе развития гражданская оборона обеспечивала надежную защиту России, населения страны и ее материальных и культурных ценностей.

На сегодняшний день в Ростовской области работает многоуровневая система предупреждения и ликвидации последствий ЧС. В числе сотрудников гражданской обороны специалисты федерального министерства по ЧС до муниципальных спасателей, от диспетчеров ЕДДС до сотрудников предприятий и организаций.

Правительство донского региона и губернатор уделяют особое внимание развитию системы безопасности жизнедеятельности. За этот год в рамках областной госпрограммы

«Защита населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на эти цели выделено порядка 1,27 миллиарда рублей.

Отметим, что специалисты региональных служб экстренного реагирования с февраля текущего года помогают жителям ЛДНР и Украины, которые вынуждено покину свои дома. Объемная работы ведется по сбору гуманитарной помощи. С 18 февраля в Ростовскую область прибыло более восьми тысяч тонн гуманитарных грузов, 628 тонн строительных материалов.

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