Леденев Антон Александрович: «Стать военным хирургом – моя мечта с детства. И она сбылась»

Фото: из архива Антона Леденева
Антон Александрович Леденев – врач-хирург I категории, флеболог, УЗИ-диагност. Он является соавтором научных статей и патентов по флебологии и первым в Ростовской области начал использовать комбинированное лечение неэстетичных вен при варикозной болезни. Стаж работы по специальности – 12 лет.
Антон Александрович окончил РостГМУ в 2011 году по специальности «Лечебное дело». Также имеет сертификаты специалиста по направлениям «Хирургия», «Актуальные вопросы флебологии» и «Ультразвуковая диагностика».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Антон Леденев активно занимается продвижением малоинвазивной амбулаторной флебологической помощи пациентам в Ростове и Ростовской области. Он является членом ассоциации флебологов России, национальной коллегии флебологов, а также участником ежегодных конференций. В 2020 году неоднократно принимал участие в международных конференциях, посвященных современным методам лечения варикозной болезни. В биографии Антона Александровича есть опыт работы военным врачом. За время службы был награжден медалью «За боевые отличия».
Антон Александрович первым в Ростовской области начал использовать комбинированное лечение неэстетичных вен при варикозной болезни. Также доктор стал соавтором трех патентов по флебологии.
Фото: из архива Антона Леденева
ВОПРОСЫ ДОКТОРУ
Антон Александрович, расскажите - как Вы стали врачом?
- Моя бабушка всю жизнь проработала глазным врачом, а до этого прошла ВОВ фельдшером. Ее рассказы меня очень увлекали, и уже с детства я мечтал стать военным хирургом. Моя мечта сбылась, и я поступил на факультет военного обучения в РостГМУ, поработал военным врачом, а затем ушел в гражданскую медицину.
Что для Вас медицина?
- Это моя жизнь.
Каким Вы были студентом?
- Факультет у нас был хороший – дружные и общительные ребята. А я, пожалуй, был средним студентом. Особенно от других не отличался.
Что для Вас самое сложное в работе
- Самое сложное – это не принимать близко к сердцу проблемы другого человека, поскольку не всегда ты можешь помочь, а это очень тяжело.
От чего зависит успех лечения?
- В этом вопросе много факторов. Имеют значение и профессионализм доктора, и настрой пациента.
Как самый частый вопрос задают Вам пациенты?
- Доктор, от варикозной болезни можно избавиться навсегда?
Что можете посоветовать пациентам, которые к Вам не пришли?
- Не затягивайте с лечением варикозной болезни.
Фото: из архива Антона Леденева
Что, по вашему мнению, нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье?
- Для этого нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, больше двигаться, заниматься физкультурой и следить за состоянием своего здоровья.
Как Вы предпочитаете отдыхать?
- Я очень люблю активный отдых. Предпочитаю поездки на море. Также регулярно занимаюсь спортом. Это кросс-фит, гири, спортивный зал. Могу, конечно, и книжку почитать. Моя любимая – «Зеленая миля» Стивена Кинга. А среди любимых фильмов могу назвать «Уроки фарси».
Ваши планы на будущее?
- Я планирую и дальше развивать малоинвазивную флебологию и флебокосметологию в нашем регионе.
Ваш девиз?
- Никогда не сдавайся!
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