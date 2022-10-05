Леденев Антон Александрович: «Стать военным хирургом – моя мечта с детства. И она сбылась»

Фото: из архива Антона Леденева

Антон Александрович Леденев – врач-хирург I категории, флеболог, УЗИ-диагност. Он является соавтором научных статей и патентов по флебологии и первым в Ростовской области начал использовать комбинированное лечение неэстетичных вен при варикозной болезни. Стаж работы по специальности – 12 лет.

Антон Александрович окончил РостГМУ в 2011 году по специальности «Лечебное дело». Также имеет сертификаты специалиста по направлениям «Хирургия», «Актуальные вопросы флебологии» и «Ультразвуковая диагностика».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Антон Леденев активно занимается продвижением малоинвазивной амбулаторной флебологической помощи пациентам в Ростове и Ростовской области. Он является членом ассоциации флебологов России, национальной коллегии флебологов, а также участником ежегодных конференций. В 2020 году неоднократно принимал участие в международных конференциях, посвященных современным методам лечения варикозной болезни. В биографии Антона Александровича есть опыт работы военным врачом. За время службы был награжден медалью «За боевые отличия».

Антон Александрович первым в Ростовской области начал использовать комбинированное лечение неэстетичных вен при варикозной болезни. Также доктор стал соавтором трех патентов по флебологии.

Фото: из архива Антона Леденева

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Антон Александрович, расскажите - как Вы стали врачом?

- Моя бабушка всю жизнь проработала глазным врачом, а до этого прошла ВОВ фельдшером. Ее рассказы меня очень увлекали, и уже с детства я мечтал стать военным хирургом. Моя мечта сбылась, и я поступил на факультет военного обучения в РостГМУ, поработал военным врачом, а затем ушел в гражданскую медицину.

Что для Вас медицина?

- Это моя жизнь.

Каким Вы были студентом?

- Факультет у нас был хороший – дружные и общительные ребята. А я, пожалуй, был средним студентом. Особенно от других не отличался.

Что для Вас самое сложное в работе

- Самое сложное – это не принимать близко к сердцу проблемы другого человека, поскольку не всегда ты можешь помочь, а это очень тяжело.

От чего зависит успех лечения?

- В этом вопросе много факторов. Имеют значение и профессионализм доктора, и настрой пациента.

Как самый частый вопрос задают Вам пациенты?

- Доктор, от варикозной болезни можно избавиться навсегда?

Что можете посоветовать пациентам, которые к Вам не пришли?

- Не затягивайте с лечением варикозной болезни.

Фото: из архива Антона Леденева

Что, по вашему мнению, нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье?

- Для этого нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, больше двигаться, заниматься физкультурой и следить за состоянием своего здоровья.

Как Вы предпочитаете отдыхать?

- Я очень люблю активный отдых. Предпочитаю поездки на море. Также регулярно занимаюсь спортом. Это кросс-фит, гири, спортивный зал. Могу, конечно, и книжку почитать. Моя любимая – «Зеленая миля» Стивена Кинга. А среди любимых фильмов могу назвать «Уроки фарси».

Ваши планы на будущее?

- Я планирую и дальше развивать малоинвазивную флебологию и флебокосметологию в нашем регионе.

Ваш девиз?

- Никогда не сдавайся!

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