Бурханов Юлай Кашифович: «Еще в школе знакомый врач сказал мне «Будешь хорошим офтальмологом». И я им стал»

Фото: «Сокол»
Бурханов Юлай Кашифович - офтальмохирург, врач высшей категории и заместитель главного врача по хирургии клиники «Сокол». Специализируется на хирургии катаракты различной степени сложности, в том числе реконструктивных операциях после ранее проведенных вмешательств, а также имплантации премиальных интраокулярных линз. Стаж работы – 13 лет.
Юлай Кашифович окончил Башкирский государственный медицинский университет в 2006 году. Прошел ординатуру по специальности «Офтальмология» в 2009 году. Обладает большим практическим опытом применения фемтосекундного лазера в хирургии катаракты у детей. Является автором более 15 научных публикаций и 2 патентов РФ.
ВОПРОСЫ К ДОКТОРУ
Юлай Кашифович, расскажите - почему Вы стали врачом и выбрали офтальмологию?
- Можно сказать, что это семейное дело, так как моя мама и мой брат – врачи. В связи с этим для меня даже не стоял вопрос выбора профессии. Я точно знал, что стану врачом. Однако, решение стать именно офтальмологом пришло с подачи одного из знакомых врачей, который, посмотрев на мои руки, сказал: «Будешь хорошим офтальмологом». Это было еще в классе 5-6.
Вспомните самый интересный случай из своей практики.
- Каждый случай особенный, так как нет стандартных подходов, и ты причастен к реализации надежды на обретение зрения.
От чего, на Ваш взгляд, зависит успех лечения?
- Успех лечения зависит от множества факторов, но я выделю два: во-первых, это заинтересованность врача в процессе лечения, и, во-вторых, уверенность пациента в выздоровлении.
Самый частый вопрос от пациентов?
- Как я буду видеть?
Что хотели бы сказать пациентам, которые к Вам не пришли?
- Своевременное лечение позволяет получить прогнозируемый результат.
Как предпочитаете проводить свободное время?
- Мое основное хобби – моя любимая работа. А так люблю пешие прогулки по горам. Еще привлекает катание на горных лыжах.
Какое бы желание загадали золотой рыбке?
- Отпустил бы ее обратно в море.
Ваше любимое утверждение?
- Тебе никогда не дается желание без того, чтобы не давались силы его осуществить.
Чудеса там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они случаются.
Доктор ведет прием по адресам:
г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 16
г. Таганрог, пер. Б.Садовый, 13 к. 6
Как записаться на прием?
Сайт: https://sokol-rostov.ru/doctors/otdelenie-mikrokhirurgii/burkhanov-yulay-kashifovich/
8(800) 707-71-10
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