Бурханов Юлай Кашифович: «Еще в школе знакомый врач сказал мне «Будешь хорошим офтальмологом». И я им стал»

Фото: «Сокол»

Бурханов Юлай Кашифович - офтальмохирург, врач высшей категории и заместитель главного врача по хирургии клиники «Сокол». Специализируется на хирургии катаракты различной степени сложности, в том числе реконструктивных операциях после ранее проведенных вмешательств, а также имплантации премиальных интраокулярных линз. Стаж работы – 13 лет.

Юлай Кашифович окончил Башкирский государственный медицинский университет в 2006 году. Прошел ординатуру по специальности «Офтальмология» в 2009 году. Обладает большим практическим опытом применения фемтосекундного лазера в хирургии катаракты у детей. Является автором более 15 научных публикаций и 2 патентов РФ.

ВОПРОСЫ К ДОКТОРУ

Юлай Кашифович, расскажите - почему Вы стали врачом и выбрали офтальмологию?

- Можно сказать, что это семейное дело, так как моя мама и мой брат – врачи. В связи с этим для меня даже не стоял вопрос выбора профессии. Я точно знал, что стану врачом. Однако, решение стать именно офтальмологом пришло с подачи одного из знакомых врачей, который, посмотрев на мои руки, сказал: «Будешь хорошим офтальмологом». Это было еще в классе 5-6.

Вспомните самый интересный случай из своей практики.

- Каждый случай особенный, так как нет стандартных подходов, и ты причастен к реализации надежды на обретение зрения.

От чего, на Ваш взгляд, зависит успех лечения?

- Успех лечения зависит от множества факторов, но я выделю два: во-первых, это заинтересованность врача в процессе лечения, и, во-вторых, уверенность пациента в выздоровлении.

Самый частый вопрос от пациентов?

- Как я буду видеть?

Что хотели бы сказать пациентам, которые к Вам не пришли?

- Своевременное лечение позволяет получить прогнозируемый результат.

Как предпочитаете проводить свободное время?

- Мое основное хобби – моя любимая работа. А так люблю пешие прогулки по горам. Еще привлекает катание на горных лыжах.

Какое бы желание загадали золотой рыбке?

- Отпустил бы ее обратно в море.

Ваше любимое утверждение?

- Тебе никогда не дается желание без того, чтобы не давались силы его осуществить.

Чудеса там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они случаются.

Доктор ведет прием по адресам:

г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 16

г. Таганрог, пер. Б.Садовый, 13 к. 6

Как записаться на прием?

Сайт: https://sokol-rostov.ru/doctors/otdelenie-mikrokhirurgii/burkhanov-yulay-kashifovich/

https://vk.com/sokol.rostov

8(800) 707-71-10