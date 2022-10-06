Алексей Логвиненко: «Мы делаем все возможное, чтобы сегодняшние школьники имели все условия для развития своих талантов»

В День учителя ребята воспитанники школы искусств дали концерт. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В среду, 5 октября, министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева и глава администрации города Алексей Логвиненко посетили одно из городских учреждений дополнительного образования в сфере культуры - Детскую школу искусств № 8 имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

НЕ ТОЛЬКО МУЗЫКА

Школа искусств № 8 в Ростове — центр музыкального просвещения и эстетического образования не только для детей, которые живут в Пролетарском районе, - для всей донской столицы.

- Здесь открыты 25 просторных учебных классов. Есть концертный зал, библиотека. Школа обеспечена новыми музыкальными инструментами и звукотехническим оборудованием, интерактивными досками, пособиями для художественного творчества, - рассказал об уровне материально-технической базы школы Алексей Валентинович.

В школе искусств набирают популярность новые отделения изобразительного искусства, хореографии, духовых и ударных инструментов, театрального искусства, а также класс фольклорного пения.

- Отмечу, что абсолютно все наши школы искусств не только достойно обучают своих воспитанников, но и помогают ребятам духовно обогащаться. Этим заняты настоящие профессионалы своего дела, - подчеркнул Алексей Логвиненко. - Дети сегодня - уникальные, всесторонне развитые. Увлекаются и музыкой, и вокалом, и живописью. А мы делаем все возможное для того, чтобы они имели все условия для улучшения своих навыков!

КОНЦЕРТ — В ПОДАРОК

Сити-менеджер увидел яркие номера в исполнении воспитанников школы искусств, лично поговорил с ребятами и убедился в том, какие юные ростовские музыканты целеустремленные и увлеченные.

- Дети говорят, что занятия посещают с удовольствием и исправно, - заметил глава администрации города. - Уверен, что ребят ждет большое будущее.

И ради такого будущего в рамках регионального проекта «Культурная среда» в Ростове улучшается материально-техническая база учреждений культуры — более 45 млн рублей направлено на эти цели. В текущем году четыре школы искусств получили новые музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование и многое другое.

- Благодарю всех ребят и их преподавателей за яркий концерт! Желаю всем учреждениям допобразования новых «звезд» и интересных проектов, а педагогам - крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой! - обратился к собравшимся Алексей Логвиненко.

БОЛЕЕ 8 ТЫСЯЧ РЕБЯТ — В ШКОЛАХ ИСКУССТВ

За художественное и эстетическое воспитание детей в донской столице отвечают 13 учреждений дополнительного образования в сфере культуры. В школах искусств трудятся 644 преподавателя и обучаются более восьми тысяч детей.

Ребята успешно представляют родной город на областных, всероссийских и международных конкурсах и завоевывают награды. Впоследствии талантливые юные музыканты становятся востребованными профессионалами, входят в известные коллективы. Так, например, в День города — 2022 в Ростове прошел XVIII Международный джазовый фестиваль, посвященный Дню города и 100-летию российского джаза. Зрители увидели настоящее и будущее джаза в донской столице — оркестр Кима Назаретова и биг-бенд детской джазовой школы имени Кима Назаретова. Этим коллективы рады услышать не только на сценах Ростовской области, но и далеко за ее пределами.