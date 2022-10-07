«Клиенты сейчас стали более требовательными, а спрос на продукцию увеличился»: как господдержка помогает расширять мебельное производство

Фото: из архива Владислава Кисленко

Открыть свое дело без первоначального капитала непросто, но, даже если бизнес уже запущен, предпринимателю постоянно требуется финансирование на расширение производства. Серьезным подспорьем являются микрозаймы с господдержкой. Такой помощью в центре «Мой бизнес» воспользовался производитель мебели Владислав Кисленко. Благодаря привлеченным средствам он рассчитывает механизировать процесс создания различных деталей.

Изготовлением корпусной мебели Владислав занимается около 8 лет. Создает любую мебель по индивидуальным размерам и справляется с любыми сложностями и тонкостями работы. Располагается мебельный цех «Ремесленник» в Аксае.

Статус самозанятости Владислав оформил еще в 2020 году. По его словам, такой режим прост в использовании, а система налогообложения самая доступная. А в этом году он пришел к выводу, что настала пора модернизировать производство.

- Клиенты сейчас стали более требовательными к качеству и срокам. Кроме того, после ухода с рынка мебельных гигантов, спрос на отечественную мебель увеличился в разы. Поэтому я задумался о покупке дорогих автоматизированных станков. Такие есть далеко не у каждого производителя. Они автоматически клеят кромку, обрезают и шлифуют. При этом готовые детали получаются быстрее и качественнее, чем такие же, сделанные вручную, - рассказал Владислав Кисленко.

Фото: из архива Владислава Кисленко

За получением займа под 3% годовых Владислав обратился в центр «Мой бизнес».

- Уведомление о возможностях поддержки я увидел прямо в приложении «Мой налог». Я ни секунды не задумывался, уточнил все детали, собрал все документы и уже через две недели получил необходимые средства, - пояснил Владислав. – Могу отметить и работу специалистов центра. Все четко и грамотно объясняют. Очень помогли.

Владислав Кисленко уверен, что после того, как вернет заем, обязательно подумает о дальнейшем расширении производства.

ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

В центрах «Мой бизнес» донским предпринимателям и самозанятым доступно льготное микрофинансирование Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП») – в виде займа от 50 тысяч до 5 млн рублей со ставкой от 1% до 9,5% годовых на срок до 3 лет. Так, в рамках предложения «Самозанятый» ставка составляет 1% годовых под залог и 3% при поручительстве третьих лиц. Максимальная сумма займа –1 млн рублей.

Для субъектов МСП действует стандартный продукт «Универсальный»: ставка при наличии залога составляет 7,5% годовых, а при поручительстве третьих лиц – 9,5% годовых. Максимальная сумма – 5 млн рублей.

- Наличие залогового обеспечения существенно влияет на процентную ставку, уменьшая ее по некоторым продуктам в два раза. Предметом залога может быть движимое имущество (автотранспорт - не старше 10 лет, спецтехника и грузовые автомобили - не старше 20 лет), оборудование рыночной стоимостью не менее 200 тыс. рублей, зарегистрированное и находящееся на территории Ростовской области, а также коммерческая недвижимость, земельные участки коммерческого, промышленного назначения. Важно, что имущество должно быть исправно, без существенных повреждений, ликвидно, в собственности у залогодателя - заявителя или любого третьего лица, - отметила Яна Куринова, директор АНО МФК «РРАПП» - оператора центров «Мой бизнес» Ростовской области.

Центры «Мой бизнес» по инициативе губернатора Ростовской области открыты в шести городах - Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Миллерово. Помимо доступных финансов, в центрах можно получить и другие формы господдержки: бесплатные консультации по налогообложению, правовым вопросам, трудовому законодательству и т.д., подготовку бизнес-плана, формирование пакета документов на регистрацию бизнеса. Еженедельно здесь проводят бесплатные обучающие мероприятия и деловые события. Для производственных компаний предоставляют специальные виды услуг на условиях софинансирования до 80% затрат. К примеру, сертификацию продукции, маркетинговое продвижение и другое.

Отметим, что микрофинансирование и бесплатные услуги самозанятым оказываются в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства при содействии Правительства Ростовской области и министерства экономического развития региона.

За более подробной информацией можно обращаться на телефон «горячей линии» центров «Мой бизнес» Ростовской области: 8(804)333-32-31, в онлайн-чат на сайте центра «Мой бизнес» и в социальные сети: «ВКонтакте» и Telegram-канале.

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