Балабанов Валерий Александрович: «Успех лечения зависит от доверия между врачом и пациентом»

Фото: из архива Валерия Балабанова

Балабанов Валерий Александрович - стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог сети стоматологий «Доктор Келлер». Занимается классической и одноэтапной имплантацией, а также сложным протезированием. В 2018 году на конгрессе стоматологов Юга России был признан Лучшим стоматологом-хирургом. Стаж работы – 30 лет.

Валерий Александрович окончил Кубанский медицинский институт им. Красной Армии по специальности врач-стоматолог. И с тех пор регулярно и постоянно проходит обучение по различным программам. В его активе обучение на курсах «Имплантация при комплексном восстановлении полости рта» Гая Леви в 2008 году, «Алгоритм имплантологической реабилитации» 2010 год, «Проблемы окклюзионных нагрузок на ортопедические компоненты» 2014 год, «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции Covid 2019» 2020 год и многие другие.

В числе достижений доктора – работа на базальных имплантатах.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Валерий Александрович, как Вы стали врачом?

- Стоматологом я стал случайно. Вообще я собирался быть военным. Но после службы в армии вместо Военно-Медицинской Академии поступил в гражданский вуз.

Каким Вы были студентом?

- Могу сказать, что весьма успевающим.

Что для Вас самое сложное в работе?

- Пожалуй, самое сложное – это лечить сотрудников администрации и знакомых. А вообще, на мой взгляд, безнадежных пациентов не бывает. Каждому можно предложить альтернативные варианты лечения. Вопрос только в том, примет ли их пациент.

От чего зависит успех лечения?

- От доверия между врачом и пациентом.

Какой самый частый вопрос от пациента?

– Это не больно?

Где Вы любите отдыхать?

- У меня нет каких-либо определенных любимых мест отдыха. В нашей стране слишком много интересных мест, чтобы выбрать только одно. Больше всего я люблю отдыхать в автомобильных путешествиях и экспедициях.

Что Вы любите читать, слушать?

- В этом вопросе у меня тоже нет особых предпочтений. Я читаю всякие книги, слушаю разную музыку от классики до рока, люблю смотреть разные фильмы. А вообще мое самое большое увлечение – это выращивание помидор.

Ваши планы на будущее?

- Хочу дождаться внуков, чтобы рассказать им, как все было на самом деле. И, конечно, важно быть при памяти, когда они будут взрослеть.

Ваш жизненный девиз

- Когда доктор сыт, то и больному легче.

Как записаться на прием к врачу:

По телефону: 8-800-500-18-28.