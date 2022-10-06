Балабанов Валерий Александрович: «Успех лечения зависит от доверия между врачом и пациентом»

Фото: из архива Валерия Балабанова
Балабанов Валерий Александрович - стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог сети стоматологий «Доктор Келлер». Занимается классической и одноэтапной имплантацией, а также сложным протезированием. В 2018 году на конгрессе стоматологов Юга России был признан Лучшим стоматологом-хирургом. Стаж работы – 30 лет.
Валерий Александрович окончил Кубанский медицинский институт им. Красной Армии по специальности врач-стоматолог. И с тех пор регулярно и постоянно проходит обучение по различным программам. В его активе обучение на курсах «Имплантация при комплексном восстановлении полости рта» Гая Леви в 2008 году, «Алгоритм имплантологической реабилитации» 2010 год, «Проблемы окклюзионных нагрузок на ортопедические компоненты» 2014 год, «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции Covid 2019» 2020 год и многие другие.
В числе достижений доктора – работа на базальных имплантатах.
ВОПРОСЫ ДОКТОРУ
Валерий Александрович, как Вы стали врачом?
- Стоматологом я стал случайно. Вообще я собирался быть военным. Но после службы в армии вместо Военно-Медицинской Академии поступил в гражданский вуз.
Каким Вы были студентом?
- Могу сказать, что весьма успевающим.
Что для Вас самое сложное в работе?
- Пожалуй, самое сложное – это лечить сотрудников администрации и знакомых. А вообще, на мой взгляд, безнадежных пациентов не бывает. Каждому можно предложить альтернативные варианты лечения. Вопрос только в том, примет ли их пациент.
От чего зависит успех лечения?
- От доверия между врачом и пациентом.
Какой самый частый вопрос от пациента?
– Это не больно?
Где Вы любите отдыхать?
- У меня нет каких-либо определенных любимых мест отдыха. В нашей стране слишком много интересных мест, чтобы выбрать только одно. Больше всего я люблю отдыхать в автомобильных путешествиях и экспедициях.
Что Вы любите читать, слушать?
- В этом вопросе у меня тоже нет особых предпочтений. Я читаю всякие книги, слушаю разную музыку от классики до рока, люблю смотреть разные фильмы. А вообще мое самое большое увлечение – это выращивание помидор.
Ваши планы на будущее?
- Хочу дождаться внуков, чтобы рассказать им, как все было на самом деле. И, конечно, важно быть при памяти, когда они будут взрослеть.
Ваш жизненный девиз
- Когда доктор сыт, то и больному легче.
Как записаться на прием к врачу:
По телефону: 8-800-500-18-28.
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