Шевченко Виктор Александрович: «Я люблю свою работу, отношусь к ней, как к своему второму дому»

Фото: «Доктор Келлер»

Шевченко Виктор Александрович - ведущий стоматолог-ортопед в сети стоматологических клиник «Доктор Келлер» в Ростове-на-Дону. В списке его профессиональных достижений протезирование на имплантантах в течение 15 лет, работа в цифровом протоколе 3D. Доктор обладает богатым опытом в мануальных навыках ортопедии, терапии, хирургии. Стаж работы по специальности — 18 лет.

Виктор Александрович окончил Ростовский базовый медицинский колледж, Пензенский государственный университет по специальности «Врач-стоматолог». Также он прошел самые разные курсы – «Планирование и препарирование» Гаджи Дажаева, «Актуальные вопросы дентальной имплантации на примере системы Alpha – BioТec», «Протезирование на имплантах» доктора Михаила Певзнера и многие другие.

Профиль работы доктора – имплантация, включая полную диагностику и консультации с расшифровкой компьютерной тамограмы, подбор ортопедической конструкции и имплантанта.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Виктор Александрович, как Вы стали врачом?

- Можно сказать, что к цели стать стоматологом я шел с детства.

Что для Вас медицина?

- Медицина для меня - это жизнь. Я люблю свою работу, отношусь к ней, как к своему второму дому. Стоматолог-ортопед назначает комплексное лечение. Вместе с пациентом мы выбираем решение, прорабатываем план лечения на долгие годы вперед. В этой сфере лучше десять раз подумать и только один раз отрезать. Это не как раньше – поставить металлическую коронку и как-то жить с ней. Чтобы получить нужный результат, я смотрю снимки двух- трехлетней давности, изучаю все, что происходит в динамике. И, если нужно подождать с вмешательством, я предпочту подождать и понаблюдать за состоянием пациента.

Каким Вы были студентом?

- Веселым. Я любил ходить на занятия, не пропускал спецпредметы, дружил с преподавателями и до сих пор дружу. Даже помню некоторые их знаковые фразы, например, «Не ругайте работу, она могла быть вашей».

На ваш взгляд - от чего зависит успех лечения?

- От очень разных факторов. Это и качество материалов, и насколько вовремя пациент обращается за помощью. Конечно, современные методики лечения позволяют добиваться качества, микроскоп помогает добиться результата. Но одним из самых главных факторов является гибкость доктора и понимание разных клинических ситуаций.

Какой самый частый вопрос от пациентов?

- Могу назвать самый смешной вопрос. «Будет ли забиваться пища между зубов». Я всегда отвечаю: «Конечно, будет. Мы же посуду моем, вот и зубы надо чистить».

Что нужно делать, чтобы сохранить здоровье?

- Нужно искоренять вредные привычки и переставить есть вредные продукты

Как вы проводите свободное время?

- Я люблю театр, люблю слушать музыку на качественной аппаратуре. Из спорта предпочитаю бокс и тяжелую атлетику.

Если бы Вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания ей загадали?

- Чтобы все были здоровы. Родители и вся семья. Чтобы пациенты были здоровы. И никогда чтобы не было войны.

Ваш жизненный девиз?

- Спешите восхищаться человеком, ибо упустите радость!

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