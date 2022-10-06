Химичева Елена Владиславна: «Я из династии врачей в третьем поколении, поэтому вопрос выбора профессии передо мной не стоял»

Фото: МЦ «Семья»

Химичева Елена Владиславна – оториноларинголог в медицинском центре «Семья», к. м. н. и врач высшей категории. Владеет всеми современными видами консервативного и хирургического лечения заболеваний ЛОР органов. Стаж работы – более 24 лет.

Елена Владиславна окончила педиатрический факультет РОДНМИ в 1993 году, после чего прошла там же ординатуру по оториноларингологии на кафедре ЛОР болезней. В 1998 году окончила аспирантуру на кафедре ЛОР болезней РГМУ и защитила диссертацию на тему «Значение аденоидитов в клиническом течении синуситов у взрослых».

Как профессионал своего дела регулярно повышает свой профессиональный уровень и принимает активное участие в Российских и международных конференциях и мастер-классах. Имеет зарегистрированный патент «Способ лечения аденоидитов» и 38 опубликованных печатных работ.

Фото: МЦ «Семья»

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Елена Владиславна, что для Вас медицина?

- Это бОльшая часть моей жизни.

Почему Вы стали врачом и выбрали оториноларингологию?

- Я из династии врачей в третьем поколении. В моей семье насчитывалось 14 специальностей, поэтому вопрос выбора профессии передо мной не стоял. Оториноларингология мне ближе всего, так как я выросла в ЛОР отделении ЦГБ, где работала моя мама.

Какой Вы были студенткой?

- Увлекающейся. Сначала хотела стать биохимиком, потом акушером, затем хирургом. Хорошо, что ЛОР болезни мы проходили на 5 курсе!

Расскажите самый запоминающийся случай из медицинской практики

- Когда я перешла работать в МЦ «Семья», моим пациентам на прошлой работе говорили, что я ушла в семью. И вот одна из пациенток написала мне, что, конечно, семья это важно для каждой женщины, но как я могла бросить медицину, ведь у меня столько пациентов. Пришлось ее успокоить и рассказать про новое место работы.

На Ваш взгляд – от чего зависит успех лечения?

- От двух факторов: знания и умения врача, и от доверия пациента к своему врачу.

Какой вопрос чаще всего задают Вам пациенты?

- Просят номер телефона )).

Чем Вы любите заниматься в свободное время?

- Люблю заниматься нейрографикой. У меня еще есть два хвостика Ши-тцу, которые доставляют мне огромную радость!

Ваши любимые произведения

- «Сага о Форсайтах», «Мастер и Маргарита» - эти книги могу почитать с любого места. А еще я провожу операции под классическую музыку в современной аранжировке.

Где предпочитаете отдыхать?

- С семьей, в уединенных местах.

Если бы Вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания ей загадали?

- Во-первых, хотелось бы, чтобы появилось лекарство от всех онкоболезней. Затем, чтобы прекратились все войны. А для всего остального – можно просто волшебную палочку.

Ваши планы на будущее

- В октябре у меня запланировано очное обучение на международном конкурсе КИНДЭР 5.0.

Ваш девиз

Все что не делается в жизни — все к лучшему!

Как записаться на прием к доктору:

По телефону клиники: 8 (863) 223-17-77

Или через сайт: https://mc-semya.ru/doktora/otorinolaringologi/khimicheva-elena-vladislavna/