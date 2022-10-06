Всех желающих сделать родной город чище зовут на субботник. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Областной субботник в Ростове-на-Дону 8 октября 2022 стартует с утра пораньше. Принять участие могут неравнодушные жители, предприятия, организации, общественные и волонтерские движения. «Генералить» будут дворы многоквартирных домов — тут общий сбор объявляют управляющие компании, предприятия сами организуют своих работников для наведения порядка. По районам города силы распылять не планируют и точечно займутся чистотой, причем брать перчатки, веники и другой инвентарь не нужно — все выдадут на месте. Ниже можете найти, где в вашем районе города будет проводиться общий субботник и по какому телефону можно задать свои вопросы.

Ворошиловский район

Водоохранная зона реки Темерник от улицы Волкова до проспекта Космонавтов - «Кувшинка»

Железнодорожный район

Кумженская роща, напротив ресторана «Донская Роща»

Кировский район

- Ул. Левобережная, 85,

- Поворот на голубое озеро.

Ленинский район

Парк Димитриевский

Октябрьский район

улица Рахманинова, 117а

Первомайский район

- проспект Шолохова, 181,

- улица Штахановского, 10.

Пролетарский район

Зеленый остров

Советский район

Балка Рябинина

АЛЛО!

По вопросам, связанным с участием в субботнике, можно обратиться по телефонам:

Ворошиловский район — 8 (863) 235-58-74;

Железнодорожный район — 8 (863)244-54-70;

Кировский район — 8 (863) 240-83-61;

Ленинский район — 8 (863) 261-92-48;

Октябрьский район — 8 (863) 200-62-37;

Первомайский район — 8 (863) 258-71-63;

Пролетарский район — 8 (863) 283-06-10;

Советский район — 8 (863) 222-56-20;

Департамент ЖКХ и энергетики — 8 (863)240-62-42, 8 (863) 240-99-23.