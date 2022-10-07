Щетко Виталий Николаевич: «Самое интересное, как и самое ценное — это люди»

Фото: Центр инновационной флебологии «Galen»

Виталий Николаевич Щетко - сердечно-сосудистый хирург, врач ультразвуковой диагностики, флеболог с девятилетним стажем. Специализируется на диагностике и лечении заболеваний вен нижних конечностей, эстетической флебологии. Его профиль лечения: варикозная болезнь нижних конечностей, хроническая венозная недостаточность, флеботромбоз глубоких вен нижних конечностей, тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей, трофическая язва, удаление неэстетичных сосудов и лимфостаз нижних конечностей.

В компетенциях доктора - радиочастотная облитерация вен и эхоконтролируемая Foam-form склеротерапия вен нижних конечостей, их микрофлебэктомия, склеротерапия сосудов нижних конечностей, а также их чрескожная лазерная облитерация и Криолазерная криосклеротерапия (ClaCS).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Виталий Николаевич в 2019 году участвовал в формирования областной флебологической службы в системе ОМС, которой руководил в течение трех лет. Один из самых опытных в стране докторов по лечению облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей методом генной терапии — терапевтическим ангиогенезом.

Также Виталий Щетко является призером многих научных мероприятий и грантовых конкурсов в сфере медицины и автором более 50 научных трудов, двух патентов на полезное изобретение РФ.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Виталий Николаевич, как Вы решили стать врачом?

- Со школьной поры я был очень ответственным. Также ответственно подошел и к выбору профессии. Хотя мой выбор для педагогов стал большой неожиданностью. Я даже пытался найти альтернативу медицине, но все было тщетно. А затем, не побоявшись ни трудностей, ни отсутствия примера перед глазами, начал свой путь обучения длиной более 11 лет. За это время о выборе я не пожалел ни разу. В моей жизни это был единственный раз, когда я доверился интуиции, а не логике. И интуиция меня не подвела.

Что для Вас медицина?

- Это образ жизни. Все ее сферы тесно связаны этим любимым делом. У меня все организовано так, что и работа, и досуг, и будни, и выходные, а также художественная и профессиональная литература, даже поездки во время отпуска — все было организовано таким образом, чтобы уровень знаний и навыков всегда оставались передовыми. Только будучи профессионалом в своем деле можно добиваться таких результатов, которые будут дарить пациентам уверенность в здоровье, а мне любовь к делу всей жизни.

Каким Вы были студентом?

- Еще со школы практически не имел свободного времени — окончил школу с золотой медалью и в 16 лет стал первокурсником медуниверситета. Первые 2 года я учился весьма посредственно — выполнял только обязательную нагрузку, посвящая свободное время новым знакомствам и погружению в медицинскую среду. А уже с третьего курса увлекся наукой, был старостой научного кружка, руководителем отдела молодежного научного общества и регулярным слушателем и докладчиком многих конференций. Учеба для меня никогда не была в тягость — мне очень повезло с учителями и наставниками.

Что для Вас самое интересное в работе?

- Самое интересное, как и самое ценное — это люди. Ежедневно мне доверяют свои жизни пациенты, часть которых не была знакома со мной ранее. Это безграничное доверие и командная работа — самое важное в моей деятельности. Когда в твоих руках бьются человеческие сердца, и в прямом смысле слова — очень много времени приходится посвящать общению с людьми. Это самая трудная, но и самая интересная часть работы. Превращение результата из планов в жизнь, искренние реакции пациентов и их близких — это то, что дарит ни с чем несравнимое количество сил и вдохновения, чтобы по утрам, не дожидаясь будильника, вставать раньше и бежать на любимую работу.

Самый запоминающийся случай, связанный с пациентами или выбранной тактикой лечения.

- Их много! История каждого выздоровления — это чья-то история жизни. Каждая по-своему трогательна. Но была и такая, где я едва не разрушил чужую семью.

Пациент - средних лет мужчина, подтянутой внешности, ведущий здоровый образ жизни, но познавший весь драматизм атеросклероза артерий нижних конечностей уже в свои 50 с небольшим. Всю жизнь он любил футбол, но ноги уже не позволяли выходить на поле так часто, как раньше. При этом он удивлял своим невероятным оптимизмом и постоянной улыбкой. Ноги мы ему, конечно, подлечили.

А через год я случайно столкнулся с его женой. И оказалось, что теперь мой прежний пациент часто бегает со старыми друзьями на стадионе, играет в футбол. А женщина ждет его в одиночестве на кухне. И не всегда этому рада.

От чего зависит успех лечения?

- Мне очень нравится подход, сформированный академиком Амосовым, который заявил в свое время: «Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому». Успех всегда — это командное достижение. Только когда есть полное взаимопонимание и доверие между мной и моими пациентами, только когда они готовы самостоятельно поддерживать достигнутый совместными усилиями результат — только тогда лечение обречено на успех. Ну и не могу не сказать о том, что чем раньше ко мне обращаются за помощью — тем проще, безопасней и быстрей можно добиться результата.

Кто Ваш пациент?

- Мои пациенты осознанно относятся к самому ценному для каждого человека ресурсу — здоровью. Ну, или, как минимум — хотят этому научиться. Они

не стесняются задавать вопросы и не боятся получать на них ответы. Знают, какой результат им нужен, и готовы достигать его с моей помощью. Мои пациенты заботятся о себе, чтобы иметь возможность заботиться о близких. Они знают, что профилактического осмотра, а иногда и технического обслуживания требуют не только их автомобили.

Самый частый вопрос от пациентов?

- А куда же потечет кровь после удаления вены? В нашей среде это настоящий лидер. Я же с удовольствием не только отвечаю на этот вопрос, но и не устаю делиться иллюстрациями из анатомического атласа.

Что можете посоветовать пациентам, которые к Вам не пришли?

- Те, кто не пришел осознанно — сделали правильно. Возможно, им нужен другой доктор. Тем же, кто точно хотят попасть к флебологу, но не могут выбрать «своего» - значительно труднее. Каждый день, пока визит к врачу откладывается по вновь и вновь находящимся причинам, другие люди успевают проконсультироваться, вылечиться и забыть о недуге. Любое действие в подобном вопросе — это шаг вперед. Всегда рад помочь сделать этот первый шаг. Дерзайте!

Как Вы предпочитаете отдыхать?

- Важно не где, а с кем. В последнее время стараюсь придерживаться отдыха запланированного и семейного. И, как правило, чередую активный отдых с размеренным. Но случайные поездки, когда сумка собирается в течение часа, по-прежнему, неотъемлемая часть моего образа жизни.

Люблю играть на фортепиано: это успокаивает, развивает мелкую моторику, приобщает к прекрасному.

А не так давно у меня вновь появилось время не только для научной литературы, но и для художественной. Сейчас библиотека выглядит весьма эклектично. Рядом с классикой, которая со времен школьной скамьи обросла новыми смыслами, неожиданно для меня поселились книги о психологии и труды отечественных фантастов. Что касается спорта, стараюсь не только наблюдать, но и заниматься самостоятельно. Но активно слежу и испытываю большое удовольствие за всем - от фигурного катания и большого тенниса до снукера.

Ваши планы на будущее?

- Обучение у врача — непрерывное. Похоже, это на всю жизнь. А вот получение высшей квалификационной категории, пожалуй, стоит внести в ближайшие планы.

Ваш девиз?

- Даже путь в тысячу миль начинается с первого шага.

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Запись по телефону: +7 (863) 285-57-17, 8-938-101-39-86

Сайт: www.galenclinic.ru