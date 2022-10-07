Погода на выходных располагает для прогулок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 8 -9 октября 2022 приглашает жителей донской столицы на прогулку и обещает не срываться на дождь. Правда, в области без дождя к самому концу недели не обойдется. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В субботу, 8 октября, в донской столице ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Ветер будет северо-восточный 6 — 11 метров в секунду, днем с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +8 — 10, а днем — от +19 до +21.

В воскресенье, 9 октября, также будет немного облачно и без дождя. Ветер перейдет на юго-восточный с той же скоростью — 6 — 11 метров в секунду с порывами до 12 — 14. Ночью столбики термометров покажут +8 — 10 градусов, а днем будет на градус прохладнее, чем в субботу — от +18 до +20.

В Ростовской области в субботу также ожидается переменная облачность, без дождей. Ночью и утром в отдельных районах — туман. Ветер северо-восточный и восточный 6 — 11 метров в секунду, днем местами с порывами до 12 — 14, а по югу области до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +7 — 12 градусов, по северу опустится до +3. Днем столбики термометров покажут от +14 до +19 в зависимости от района, по югу еще теплее — до +23.

В воскресенье во второй половине дня и вечером местами пройдет небольшой и умеренный дождь, в остальное время зонт не понадобится. Ветер восточный и юго-восточный 6 — 11 метров в секунду, и как и в субботу, днем с порывами в некоторых районах до 12 — 14 метров в секунду, а по югу и востоку до 15 — 18. Ночью температура воздуха составит от +7 до +12 в среднем, а в северных районах похолодает до +3. Днем ожидается от +15 до +20, по югу области — до +23.

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