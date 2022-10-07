Мечтают стать блогерами-миллионерами и стесняются говорить о патриотизме: преподаватель техникума откровенно рассказала о трудностях работы с подростками

С подростками порой бывает очень трудно договориться, делится педагог. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мне было 24 года. Я думала, первый урок пройдет легко. Ребятки выполнят все мои рекомендации, и мы дружно разойдемся все такие радостные. Да-да, конечно, - вспоминает 28-летняя Елена начало своей работы преподавателем в одном из техникумов Ростовской области. Молодому преподавателю дали классное руководство над группой первокурсников — это ребята по 15 — 16 лет.

Дончанка признается, что с почти что взрослыми ребятами, которых, казалось бы, уже не нужно учить читать и писать, работать очень тяжело. Особенно, когда речь заходит о серьезных темах, а тем более о новом уроке «Разговоры о важном», особенно, когда подростки видят небольшую разницу в возрасте и пытаются «поставить на место» молодого педагога.

«НЕ ХОЧУ! НЕ БУДУ!»

За четыре года работы Елена рассмотрела целую галерею типичных портретов среди своих студентов. Всех их называет «Великие нехочухи», но, по наблюдениям педагога, приходят в эту категорию по разным причинам.

- Им вообще ничего не надо, - делится наблюдениями Елена. - Это те, кого в техникум запихнули родители. Может, потому что видели — их оболтусам до 11 класса в школе делать нечего, да и институт не потянут. Или поступили за компанию с друзьями: «Все пошли, и я пошел». Кто-то не прошел по баллам на специальность мечты, или она платная, а денег - нет. Или ребенок хотел поступать в другой город, а родители считают его несамостоятельным, боятся, что попадет в плохую компанию, или элементарно не на что его содержать там. В общем, все дороги ведут сюда...

При этом преподаватель замечает, что ребята совсем не глупые — просто не видят своей целью хорошо учиться и статься классным специалистом. Вот и ленятся. Но, пока они учатся в техникуме, лет до 18 — 19, могут понять, что же у них действительно получается и что им на самом деле по душе.

Студенты думают, что знания им особо и не нужны. Думают, что зарабатывать на жизнь будут иначе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Кто-то любит работать руками: попросишь помочь при ремонте техникума — приедет в восемь утра в свой выходной полы заливать и штукатурить, но как на пару прийти вовремя или английский выучить - там его ищи-свищи, - смеется педагог. - Есть кто руками работать не любят - у них лучше головой получается. Такие ленятся до последнего, надеются на какую-то халяву, будут тянуть до последнего, но как прижмет — раз и сделают все быстро и хорошо.

НУЖНО ВСЕ И СРАЗУ

К тому же, многие подростки уверены, что учеба им не особо-то и нужна, считает преподаватель.

- В основном, сейчас все ребята хотят работать и сразу зарабатывать, - заметила Елена. - Работают в магазинах, в барах, ресторанах. Они не видят смысла бросать силы только на учебу, потому что понимают: как бы хорошо они не выучились, им по специальности поначалу будут платить те же 20 тысяч, не возьмут же 20-летнего в начальники.

Самое сложное, по мнению педагога, донести до ребят то, что жизнь — это ответственность. И чтобы добиться высот, нужно «пахать».

Есть в группе и старательные ребята, но все боятся проявлять инициативу. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

- У них перед глазами примеры, когда малыми усилиями можно получать большие деньги. Они смотрят, как блогеры без образования зарабатывают миллионы. Думают, будут кривляться и получать бешеные бабки, - разводит руками собеседница. - И не хотят думать, что за теми же «кривляниями» стоит каждодневная работа целой команды. А сколько прогорели? Никто об этом не задумывается.

Да и самому преподавателю сложно добиться авторитета, когда ученики не видят атрибуты успешной жизни.

- Сейчас нам еще за классное руководство стали доплачивать. На руки получаю 22 тысячи рублей в месяц, - делится педагог. - В часах, может, и небольшая нагрузка на первый взгляд, но это только уроки и классные часы. Сюда не входит время на подготовку к занятиям, внеучебные мероприятия — конкурсы, КВН и все репетиции.

«ЛЮБАЯ ТЕМА ВОСПРИНИМАЕТСЯ ВШТЫКИ»

А с этого года в школах и техникумах начали вести занятия «Разговоры о важном» - о патриотизме и гражданском воспитании, историческом просвещении, нравственности, экологии.

- У них такой возраст, что любая добрая тема воспринимается в штыки. Мол, что вы нас воспитываете, - вздыхает Елена. - Нет, они совсем не злые, но в серьезных разговорах не очень хотят идти на контакт. Хотя и в школах у них проводились классные часы, и беседы, но Интернет сейчас их больше воспитывает.

Некоторые ребята боятся высказывать свою точку зрения.

Еще сложнее собрать ребят без опозданий на линейку в понедельник в восемь утра.

- Собираемся на площадке перед техникумом и поем гимн, а потом расходимся по кабинетам и беседуем, - объясняет Елена. - Но детки могут просто не прийти к восьми утра к поднятию флага, только к «Разговорам о важном» подтягиваются. Как-то явились 10 человек из группы в 25 студентов — получила нагоняй от директора.

Но, несмотря на все отрицание авторитетов, педагог все-таки находит общий язык со студентами.

- Один парень засомневался, что может быть патриотом. Представлял, что настоящие патриоты — это те, кто уже на передовой, а не за партой сидят, - удивляется педагог. - Тогда мы вместе со всей группой поразмыслили: ты, как и твои деды живешь в этой стране, учишься, а потом будешь работать, и твой труд будет приносить пользу людям. Твой город будет процветать, а, значит, и стране будет лучше.

Елена сожалеет, что ребята стесняются высказывать свою точку зрения, отмалчиваются. Но старается задавать вопросы, обращаясь не к группе, а спрашивать мнения конкретного студента.

- И сложно понять, действительно ли думает так резко и правду говорит или назло, провоцирует тебя, - делится преподаватель.

Сложно говорить с почти взрослыми людьми о патриотизме, но преподаватель нашла подход. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ХОТЯТ МИЛЛИОН, НО УПУСКАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ

Преподаватель жалеет, что ее попытки увлечь студентов на первых курсах были не такими активными, и ребята на все отвечали: «А зачем тратить время?». Но все-таки раскачались к третьему курсу. Но в этом году классрук взялась за новеньких сполна. Учебный год только начался, а первокурсники участвовали уже в трех конкурсах.

- И, если сначала их не заставишь, то потом втягиваются в процесс. Одна девочка сделала задание не абы как, а с чувством, с толком, с расстановкой, - радуется педагог. - Предлагала заявиться на конкурс «Большая перемена». Где им еще разом заработать миллион? По области ребята выигрывают, а это их никак не подстегнуло, что они могут также — слишком не уверены в себе.

ПРО ЛЮБОВЬ

Отдельный вопрос в техникуме — про любовь. Одногруппники встречаются, расходятся, а задача педагога — не дать рассорившимся бывшим половинкам расколоть группу на два лагеря и сорвать учебный процесс.

Не обходится и без попыток самых смелых студентов сократить дистанцию и сблизиться с преподавателем.

- В кино зовут регулярно. И самое смешное — не поймешь, искренне или это розыгрыш какой. Как им отвечать? Аккуратно, не задевая юношеских чувств. Или решительно ставить на место, если это шутка, - подмигнула Елена.

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