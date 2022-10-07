Мамедов Тимур Саладдинович: «Сначала я выбрал хирургию, но понял, что есть другое направление с огромным числом смертельно больных людей»

Фото: из архива Тимура Мамедова

Мамедов Тимур Саладдинович – психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, руководитель и основатель клиники лечения алкоголизма и наркомании. Он разработал несколько авторских программ по лечению зависимости, а также единственный в Ростовской области курс медикопсихо-социальной реабилитации для людей, страдающих от психических расстройств. В своей работе доктор применяет комплексные программы, которые сочетают психотерапию и курсы медикаментозного лечения.

Также Тимур Мамедов внедряет эффективный курс по снижению массы тела без применения хирургических методик.

Тимур Саладдинович окончил Педиатрический факультет Ростовского Государственного Медицинского Университета в 2006 году по специальности «Педиатрия». В 2007-2008 годах прошел полный курс программы ординатуры по специальности «Хирургия» и до 2010 года работал врачом-хирургом по оказанию экстренной неотложной помощи.

Вопросами наркологии начал интересоваться с 2010 года, а с 2012 года — реабилитацией наркозависимых. Сертификат специалиста по специальности «Психиатрия-наркология» получил в 2017 году. После этого полностью сконцентрировался на оказании помощи людям с зависимостью.

Фото: из архива Тимура Мамедова

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Тимур Саладдинович, почему Вы стали врачом и выбрали именно эту специальность?

- Я стал врачом с единственной целью - спасать людей! Сначала мой выбор пал на хирургию. Но затем оказалось, что есть направление, менее изученное и с огромным числом смертельно больных людей. Поэтому я переключил часть своего внимания на наркологию. 10 лет совмещал две работы: хирурга и врача-нарколога. В 2019 ушел с должности хирурга. В 2021 открыл собственную многопрофильную клинику, основными направлениями которой являются неврология, психиатрия, терапия и наркология.

Что самое интересное в Вашей работе?

- Докопаться до сути, провести расследование, замотивировать на лечение, изменить жизнь и образ мышления человека.

Какой случай из медицинской практики Вам запомнился больше всего?

- Пациент употреблял наркотики с 7 лет. Там было все – панические атаки, нарушения сна, биполярное аффективное расстройство. Нам удалось подобрать ему адекватную схему терапии и провести курс психо-социальной реабилитации. Это привело к стойкой ремиссии. И уже 2,5 года пациент наркотики не употребляет.

Кто Ваши пациенты?

- Это практически вся семья пациента, страдающего от зависимости. А это могут быть люди любых специальностей и возрастов. Не имеют значение ни уровень достатка, ни вероисповедание.

Самый частый вопрос от пациентов?

- А что, если я сам попробую полечиться?

Фото: из архива Тимура Мамедова

Чем увлекаетесь в свободное время?

- Семья, бокс, тикток, общественная деятельность.

Каких авторов читаете/слушаете/смотрите?

- Очень люблю Чехова, фильмы Спилберга. Музыку разную люблю – Майкла Джексона, Эми Уайнхаус, Курта Кобейна и Джорджа Майкла.

Где и как любите отдыхать?

- Люблю путешествовать со старшими дочерями, чтобы все включено и чистое море рядом. Тогда мы гуляем допоздна и делаем все, что захотим.

Какие желания Вы бы загадали золотой рыбке?

- Чтобы она не уплывала никуда, слушалась меня и любила.

Ваши планы на будущее?

- Хочу больше изучить неврологию и нейробиологию.

Ваш девиз

- Врач - это не просто профессия, а образ жизни.

Как записаться на прием к доктору:

По телефону 8 (800) 500-42-69.