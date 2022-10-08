ЧП в Ростове за неделю: сбитый пенсионер всю ночь просил помощи, двух детей нашли в подъезде многоэтажки

Самые громкие ЧП в Ростовской области за неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧП в Ростове-на-Дону за неделю заставили жителей серьезно переживать. Дончане снова пострадали от действий интернет-мошенников, к сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв в жестоких нападениях и не только. Рассказываем о самых громких происшествиях.

Жительницы Семикаракорского района, пенсионерки возрастом 71 и 79 лет, отдали мошенникам по миллиону рублей. Звонивший представлялся врачом или следователем, передавал трубку захлебывающейся в слезах женщине, которую пострадавшие с испуга принимали за своих дочерей.

В Ростове объявили в розыск двух 17-летних подростков. Студенты колледжа пропали еще 1 октября. Было известно, что они дружат. Позже в колледже корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказали, что девочка уже вышла с мамой на связь. Пропавшие находились в Санкт-Петербурге.

Жительница Волгодонска лишилась всех сбережений, мечтая получить подарок от банка. Ей в мессенджере пришло уведомление о том, что ее банк устраивает акцию, и можно выиграть солидный приз – три тысячи бонусов, эквивалентных рублям. Для этого женщина прошла тест, а в ответ ей пришло СМС о победе в конкурсе. Она прошла регистрацию и оставила свои личные данные, после чего у нее списались средства.

В Ростове двое напали на девушку и ударили ее в голову ножом ради трех тысяч рублей и телефона. 5 октября на подземной парковке многоэтажки в Доломановском переулке сотрудница салона красоты направлялась на работу, когда к ней подошли двое. Один из незнакомцев ударил девушку ножом в голову, после чего мужчины скрылись. Раненая попала в больницу. На следующий день мужчин задержали.

35-летняя жительница Каменска-Шахтинского едва не заколола сожителя. Во время бытовой ссоры женщина схватилась за нож и стала бить им мужчину в голову, шею и грудь. Возлюбленный, истекая кровью, смог убежать к соседям и попросить их вызвать скорую помощь. А там и полиция подоспела.

На южном подъезде к Новочеркасску сбитый на дороге пенсионер всю ночь просил о помощи и умер, так ее и не дождавшись. На камеры попало, как мужчину сбили в 20.45, а машина просто уехала, водитель пострадавшему не помог. Пострадавший отполз на обочину и махал проезжающим мимо водителям, чтобы привлечь к себе внимание, но никто не остановился.

В Азове Ростовской области застрелили 53-летнего бывшего заместителя начальника межрайонной налоговой инспекции, который с 2020 года нигде не работал. Происшествие случилось 4 октября в центре города. Злоумышленник подкараулил жертву около его дома и выстрелил ему в висок и поясницу, отчего мужчина скончался на месте, а стрелявший исчез.

В Ростове помощницу депутата, подрабатывавшую гадалкой, отправили в колонию. Известно, что 41-летняя женщина работала помощницей депутата и сама баллотировалась на местных выборах, но успех нашла, назвав себя экстрасенсом. Почти два года она выманивала деньги на якобы магические предметы у четверых клиентов. Но под суд пошла за аферы с недвижимостью. Получила задаток, но от сделки отказалась, а предоплату возвращать не стала.

В Ростове вынесли приговор мужчине, который дважды напал на инкассаторов, а потом ранил конвоира в суде. Летом 2022 года, когда заключенного доставили в Пролетарский районный суд, он напал на конвоира: 16 раз ударил его заточкой и отнял табельное оружие, выстрелил в еще одного сотрудника.

В подъезде ростовской многоэтажки нашли в подъезде двух маленьких детей в одних подгузниках. Беспризорные малышки, которым на вид год и два, стояли на лестничной клетке полураздетые и босые. Девочек пришлось забрать в инфекционное отделение одной из больниц. Позже удалось найти родителей.

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