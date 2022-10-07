"Семьи должны быть окружены любовью и заботой": Александр Ищенко призвал депутатов помогать мобилизованным и их близким

Председатель областного ЗС Александр Ищенко призвал депутатов оказывать помощь мобилизованным и членам их семей. Фото: пресс-служба ЗС РО

Заседание Заксобрания Ростовской области, которое состоялось в пятницу, 7 октября началось с того, что председатель донского парламента Александр Ищенко поднял тему о частичной мобилизации. Спикер Заксобрания призвал депутатов всех уровней перестроить свою работу с учетом проведения специальной военной операции и частичной мобилизации.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ КАЖДОГО

- Очевидно, что сегодня центральная задача для каждого государственного органа, а внутри системы представительной власти – для каждого депутата, - это помощь в решении всех насущных и самых разнообразных вопросов, которые возникают у призванных по мобилизации, у добровольцев и, особо подчеркну, – у членов семей мобилизованных, у тех, кто остался дома. Эти семьи нельзя оставлять один на один с возникающими вопросами и проблемами. Их уклад жизни изменился в один момент. Такие семьи должны быть окружены ощутимой заботой, - сказал Александр Валентинович.

Отметим, донской край занял в вопросах помощи мобилизованным и их семьям активную позицию. Александр Ищенко рассказал, какие меры поддержки уже есть в регионе.

Так, решением губернатора Василия Голубева из региональной казны каждому мобилизованному из Ростовской области выплачивается 150 тысяч рублей.

Также организован сбор средств для нужд мобилизованных. Кроме этого открыто несколько колл-центров, где оказывается помощь мобилизованным и членам их семей.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

По распоряжению спикера донского парламента Александра Ищенко открыта «горячая линия» по вопросам семей мобилизованных в Ростовской региональной общественной приемной «Единой России».

За первые дни работы поступили десятки обращений, ни одно из которых не осталось без внимания.

Парламентарий также сказал, открывая заседание, что перед депутатами донского парламента стоит задача определить, какие еще меры поддержки в дополнение к существующим на федеральном и региональном уровне могут быть установлены в Ростовской области.

При этом, подчеркнул Александр Валентинович, повседневная работа депутатов также должна быть перестроена. Задачей номер один депутатов всех уровне вне зависимости от партийной принадлежности становится помощь семьям мобилизованных.

- Смысл перенастройки нашей текущей работы заключается в том, что все устремления, ресурсы, возможности должны быть задействованы в поддержке людей, защищающих нашу Родину. Это задача номер один, коллеги, - сказал он.

КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ

После заседания донского парламента состоялось заседание фракции «ЕР», на котором спикер донского парламента более подробно пояснил, как должна быть выстроена работа по помощи мобилизованным и членам их семей.

Так, семьи мобилизованных должны получить адресное сопровождение, предполагается и социально-бытовая помощь, и материальная.

Александр Ищенко также сказал, что по линии партии в работу с семьями мобилизованных включается Ростовский волонтерский центр, формируются волонтерские группы.

- В жизни каждого человека, каждой страны есть радостные события, есть время труда и есть периоды испытаний. Сегодня мы с вами проходим период испытаний. И в этих испытаниях мы должны оставаться людьми. Люди видят боль ближнего, его сложности, его проблемы. Наша партия всегда была партией, работающей для людей. И в этой ситуации у нас нет никакого другого варианта, кроме того, чтобы нам быть вместе. Каждый день. На каждом возможном участке. Я вас к этому призываю, - сказал в заключение Александр Ищенко.

КОНКРЕТНО

«Горячая линия» поддержки мобилизованных, добровольцев и членов их семей Региональной общественной приемной «Единой России»: 8 (863) 2-918-918

Сбор средств для нужд мобилизованных осуществляется через Ростовский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития

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