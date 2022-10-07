Парламентарии Дона внесли поправки в областной бюджет и назначили выплаты семьям, воспитывающим детей с редким заболеванием

Депутаты донского парламента рассмотрели и приняли поправки в региональный закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице состоялось внеочередное заседание регионального Законодательного Собрания. В повестке дня оказалось много вопросов, среди которых – изменения в бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, социальные расходы и помощь семьям, воспитывающим детей с орфанным заболеванием.

СНИЗИТЬ ФИНАНСОВУЮ НАГРУЗКУ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

Парламентарии Дона утвердили законопроект, который предполагает выделение средств из регионального бюджета на поддержку детей, больных фенилкетонурией.

1 июня этого года, в День защиты детей, на личном приеме к Председателю ЗС обратились родители детей, страдающих этим заболеванием.

Отметим, в регионе сегодня живет 114 ребят с таким диагнозом.

- Это очень редкое заболевание, которое, по сути, превращает любой, потребленный ребенком, белок в яд, разрушающий центральную нервную систему. Проблема касается относительно небольшого круга лиц, но она является болезненной, - прокомментировал Александр Ищенко.

Таким детям каждый день нужны особенные безбелковые и низкобелковые продукты. Часть из них предоставляется безвозмездно, часть же родителями приходится покупать.

- Это - серьезная финансовая нагрузка на семью ребенка-инвалида. Принято решение о введении ежемесячной выплаты с 1 января 2023 года, - прокомментировал спикер донского парламента.

Выплата будет предоставляться одному из родителей на каждого ребенка с фенилкетонурией в возрасте от 1 года до 18 лет.

КОНКРЕТНО В ЦИФРАХ

С учетом различий в рационе детей с фенилкетонурией, относящихся к разным возрастным группам, выплату предлагается установить в следующих размерах:

на ребенка в возрасте от 1 года до 1,5 лет – 2 398,0 рублей;

на ребенка в возрасте от 1,5 лет до 3 лет – 2 901,0 рубль;

на ребенка в возрасте от 3 лет до 5 лет – 3 936,0 рублей;

на ребенка в возрасте от 5 лет до 7 лет – 5 339,0 рублей;

на ребенка в возрасте от 7 лет до 18 лет – 6 291,0 рубль.

При этом, отметил Александр Ищенко, к теме изменения размера выплат депутаты, вероятно, еще будут возвращаться.

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИАРДА НАПРАВЯТ НА ЛИКВИДАЦИЮ СТИХИЙНЫХ СВАЛОК

Следующая тема заседания касалась несанкционированных свалочных очагов. Граждане неоднократно обращались к депутатам с просьбой повлиять на ситуацию.

В частности, жалобы на несанкционированные свалки поступали от ростовчан, жителей Таганрога и других муниципалитетов Дона.

На заседании депутаты приняли решение направить значительный объем средств на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в Ростове, Таганрога, Донецка и Цимлянском районе.

- Сегодня принято решение о выделении на ближайшую трехлетку более 4,1 млрд. рублей на рекультивацию свалок в Ростове, Таганроге, Донецке (Ростовская область), в Цимлянском районе. Это позволит в обозримой перспективе решить эту очень неприятную для жизни людей проблему. Надеюсь, что с принятием этого решения и после того, как необходимые работы будут проведены, данная проблема уйдет из общественной повестки, - сообщил спикер донского парламента.

УПОР НА СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Ко всему прочему, выделяются дополнительные деньги на инфраструктуру.

Так, 1,3 млрд. рублей направят на продолжение строительства и ремонта важных социальных объектов с учетом роста цен на стройматериалы и стоимость работ.

- Мы увеличиваем расходы на строительство четырех школ - в поселке Темерницкий Аксайского района, школы в хуторе Старая Станица Каменского района, в Волгодонске и в Ростове, а также детского сада в Неклиновском районе. Дополнительные средства выделяются на то, чтобы, прежде всего, покрыть стоимость удорожания строительства, которое имело место в последний период времени. В числе важных объектов – завершение реконструкции корпуса роддома № 5 в Ростове и окончание капитального ремонта здания поликлиники Ростовской городской больницы № 20, - подчеркнул Александр Валентинович.

Среди прочего, дополнительные полтора миллиарда рублей выделят на заработную плату работникам бюджетных учреждений.

- В целом, главный акцент, который я бы хотел сделать применительно к поправкам в бюджет, состоит в том, что увеличение доходов областного бюджета показывает эффективную работу экономики Ростовской области, - подвел итог Председатель ЗС.

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