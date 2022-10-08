Алексей Логвиненко передал ключи от служебных квартир ростовским педагогам

Новоселы будут жить рядом с местом работы. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Ростов славится своими работниками образования: около десяти тысяч педагогов отвечают за обучение юных жителей донской столицы. 52 из них награждены государственными наградами, 27 носят почетное звание Заслуженных учителей Российской Федерации. Шесть учителей стали лауреатами премии Президента России, выиграв во всероссийском конкурсе. Регулярно наши педагоги становятся победителями и призерами конкурса «Учитель года». Более того, в этом году городские власти учредили новый знак отличия «За заслуги в области образования».

Ситуации бывают разные, и некоторым необходима помощь в решении жилищного вопроса. Обеспечивать работников образования жильем уже стало доброй традицией в городе. И в субботу, 8 октября, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко передал ключи от новых служебных квартир 22 учителям и воспитателям. Рассказываем подробности.

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ - РУКОЙ ПОДАТЬ

Новоселье в Суворовском микрорайоне отмечают не только педагоги со стажем, но и молодые специалисты, которые только в начале своего профессионального пути. В 16-этажку, построенную в 2013 году, въезжают учителя и воспитатели, которые работают совсем рядом - в общеобразовательной школе № 75 и детском саду № 37 - оба учреждения находятся на Изайловском бульваре, до которого - рукой подать.

- Жить педагоги будут в доме по ул. Уланской, 11 - рядом с учреждениями образования, в которых трудятся. На выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома были выделены средства из местного бюджета в размере – 164 миллиона рублей, - отметил глава администрации города Алексей Логвиненко. - Все квартиры уже отремонтированы, в них созданы необходимые условия для комфортного проживания.

Напомним, что жилье предоставили в самом молодом и динамично развивающемся микрорайоне донской столицы. Развитию Суворовского в городе уделяют самое пристальное внимание - особенно возведению социальных объектов.

- Дорогие педагоги! Пусть в работе вам сопутствует успех, а дом будет полной чашей, - сердечно пожелал новоселам Алексей Валентинович.

НОВОСЕЛЫ ПРОСИЛИ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС

Это далеко не первый случай за этот год, когда ростовчане получают ключи от нового жилья. Так, ко Дню города ключи от новой благоустроенной квартиры получила семья Кулаловых. Три поколения семьи ростовчан жили в квартире по улице Социалистической, 128. Дом этот из старого фонда - 1900 года постройки. Экспертизой он был признан грозящим обрушением, и его расселение осуществлялось во внеочередном порядке.

Семья Кулаловых согласилась на переезд в Новостройку: ростовчане ждали окончания ремонта - на заседании городской Думы было выделено 888 тысяч рублей на материалы и оплату ремонтных работ. Но окончание работ было запланировано на зиму, поэтому члены семьи пришли на прием к главе администрации города с просьбой ускорить процесс. Сити-менеджер обещал вопрос уладить, и вот уже в середине сентября Кулаловы стали новоселами в Западном жилом массиве.

Более того, власти содействуют решению затянувшегося квартирного вопроса. Так, в донской столице завершено строительство двух проблемных многоквартирных домов по улице 1-я Баррикадная, 24, с литерами 1А и 1Б. При содействии администрации города дольщики объединились в кооператив «Баррикадная 23, и в дальнейшем им была оказана помощь в передаче объектов от предыдущего застройщика в рамках банкротства и продлении необходимых разрешений. Благодаря поддержке областного бюджета поступило более 600 миллионов рублей на завершение строительства, и скоро 219 пострадавших дольщиков, наконец, получат ключи от своих квартир.