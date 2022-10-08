Алексей Логвиненко посетил Центр дополнительного образования детей в микрорайоне Суворовский

Ребята с удовольствием посещают кружки и секции после уроков. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Какой школьник после уроков не посещает школы искусств, кружки и секции? Всестороннему развитию подрастающего поколения ростовчан в донской столице уделяют особое внимание. Каждый великий в будущем музыкант или художник, конструктор или спортсмен найдет занятия по душе. И в субботу, 8 октября, в микрорайоне Суворовский заработал муниципальный Центр дополнительного образования детей. В день открытия его посетил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ БЕСПЛАТНЫ

Пока из одного кабинета доносится музыка и громкий и уверенный счет преподавателя для юных танцоров, из другого слышатся детские голоса - ребята практикуются в пении. За третьими дверьми слышится топот - ребята разминаются перед тренировкой, а за четвертым - тишина, но воздух так наэлектризован, что понятно - идет мозговой штурм перед шахматной доской. И все это разнообразие досуга - в одном здании.

- Администрация города выделила средства учреждению для заключения договора аренды с собственником помещения, - отметил Алексей Валентинович. - Все аудитории отремонтированы, занятия - абсолютно бесплатные. Юные жители микрорайона смогут заниматься хореографией, спортом, вокалом, шахматами.

ПОСЛЕ УРОКОВ С УДОВОЛЬСТВИЕМ БЕГУТ НА ЗАНЯТИЯ

Ребята рассказали, что свободное от школы время с удовольствием проводят в Центре. А их родители, в свою очередь, довольны тем, что за дополнительными занятиями ребятам не нужно ехать далеко - разнообразный досуг для детей организован в шаговой доступности от дома.

- Отмечу, что мы прикладываем максимум усилий для социального развития микрорайона Суворовский, - подчеркнул Алексей Логвиненко. - В настоящее время сформирован участок под строительство центра культурного развития, в котором будут библиотека, детская школа искусств, а также кружки по интересам.

Уже выделены средства на достоверность разработки проектно-сметной документации будущего объекта. А пока Управление культуры Ростова-на-Дону планирует с нового года арендовать помещение в новом торговом центре в Суворовском микрорайоне для организации культурно-досугового центра.

КУЛЬТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Всесторонне развиваться в Ростове могут и дети, и взрослые. Так, на этой неделе после текущего ремонта открылся библиотечно-информационный центр имени Юрия Алексеевича Гагарина на проспекте Королева. На ремонтные работы из местного бюджета было выделено 2,63 миллиона рублей.

Этот библиотечный центр десятки лет является значимым культурно-просветительским центром Ворошиловского района и местом притяжения для любителей чтения. Услугами библиотеки ежегодно пользуются более 11 тысяч читателей, и выбрать им есть из чего - фонд учреждения насчитывает более 72 тысяч экземпляров изданий. Более того, на базе Центра ежегодно проходит более 400 культурно-досуговых мероприятий.

А изюминкой учреждения является космическая тематика - более 10 лет библиотечно-информационный центр работает по программе «Космос как притяжение» и популяризирует историю и современные достижения отечественной космонавтики.