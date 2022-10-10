ЧП в Ростове-на-Дону за выходные: самолет попал в аварию, малыш выпал с шестого этажа, трое погибли в аварии

Последние два дня были насыщенными у сотрудников экстренных служб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП в Ростове-на-Дону за выходные случилось немало. Каждые несколько часов приходили сообщения от экстренных служб и читателей «КП — Ростов-на-Дону» о тревожных случаях. Рассказываем о самых громких ЧП за прошедшие выходные.

В Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24. Экипаж катапультировался. По предварительным данным, авария могла произойти из-за технической неисправности.

Двое мужчин и женщина погибли в ДТП на трассе Константиновск — Тацинская в ночь на 9 октября. По предварительным данным, водитель автомобиля Chery, в котором погибли люди, врезался в полуприцеп «КамАЗа», который остановился на запрещающий сигнал светофора.

В Каменском районе два человека пострадали при на трассе Волгоград – Каменск. По предварительным данным, водитель грузовика врезался в «ВАЗ 2115». В результате пострадали 17-летняя и 9-летняя пассажирки «ВАЗа».

На Северном подъезде к Ростову после ДТП погиб 41-летний мотоциклист, он скончался на месте происшествия от травм. Предварительно, водитель мотоцикла BMW R1200RT двигался к М-4 «Дон», но при обгоне, когда возвращался на свою полосу, не справился с управлением и опрокинулся в поле.

В Чкаловском микрорайона Ростова четырехлетний мальчик упал с шестого этажа многоквартирного дома. По словам свидетелей инцидента, малыша забрали медики скорой помощи. В МВД по региону подтвердили факт падения.

Жителей девятиэтажки в Первомайском районе Ростова поздно вечером напугал громкий хлопок. По словам местных жителей, ударная волна выбила стекла и повредила межкомнатную стену. По версии пресс-службы УМВД по Ростовской области, предварительно, в одной из квартир воспламенились аэрозольные баллончики с бытовой химией, потом и произошел хлопок.

Житель Ростовской области потерял 50 тысяч рублей после беседы с мошенником. В полиции рассказали, что аферист, позвонив по телефону, представился руководителем одной из организаций и пригласил на собеседование, предложив сразу высокий пост — но за деньги. Счастливый соискатель перевел указанную сумму мошеннику, а тот перестал выходить на связь.

Три человека попали в больницу после ночного ДТП на трассе Ростов-на-Дону - Новошахтинск. Предварительно, столкновение на дороге устроил 18-летний парень за рулем «ВАЗ-21053», который, вероятно, при повороте налево на перекрестке не уступил встречной легковушке «ВАЗ-21061». В итоге травмы получили оба водителя и один из пассажиров.

38-летний водитель «ВАЗ-21053» погиб в ДТП на дороге Успенский — Майорский в Орловском районе. Владелец отечественной легковушки съехал в кювет и врезался в дерево. После сильного удара мужчина погиб на месте.

В Красносулинском районе при пожаре в частном доме погиб 57-летний мужчина, рассказали в областном управлении МЧС. Звонок в экстренные службы поступил в 1:35, а пожар полностью ликвидировали спустя 15 минут. Выгорело 63 квадратных метра.

А это ЧП — со счастливым концом. Красно-зеленый попугай ара, который фотографировался с посетителями парка Горького в Ростове, видимо, устал от работы и улетел на дерево. Хозяин полез за ним, но и достать птицу не смог, и спуститься побоялся. Спасатели сначала сняли с дерева человека. А потом хорошенько тряхнули дерево, и гордая птица упала прямо в руки.

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