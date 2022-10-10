Зубцов Евгений Александрович: «Здоровье зубов напрямую влияет на здоровье всего организма, и в случае с больным сердцем виноваты могут быть именно зубы»

Фото: UNIVERDENT

Зубцов Евгений Александрович - стоматолог-имплантолог, стоматолог-хирург Центра имплантации UNIVERDENT. Проводит хирургические операции на челюсти, занимается постановкой имплантов. Стаж работы – 10 лет.

Евгений Александрович окончил Ростовский базовый медицинский колледж в 2012 году и Самарский государственный медицинский университет в 2018 году по специальности «Стоматология». В 2022 году окончил ординатуру по специальности «Хирургия». В его активе обучение на различных курсах и семинарах: «Повышение качества лечения заболеваний пародонтита с использованием современных технологий» и «Эффективное применение ультразвука в эндодонтии» SWISS DENTAL ACADEMY, «Особенности профилактики ИСМП в стоматологической клинике», «Цифровые решения для современной стоматологии. Конусно-лучевая компьютерная томография как обязательный инструмент в хирургической стоматологии». Также он принимал участие в конференции по терапевтической стоматологии «Просто об эстетике» в 2010 году и международном телемосту по эндодонтии «Опасности современной эндодонтии. Что мы должны знать и можем делать» в 2017 году.

Имеет почетные грамоты Президиума Ростовского областного комитета Профсоюза работников здравоохранения РФ 2012, 66-й итоговой научной конференции молодых ученых 2012. В 2017 году ему присвоена Первая квалификационная категория по специальности «Стоматология».

Фото: UNIVERDENT

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Евгений Александрович, расскажите – почему Вы стали врачом-стоматологом?

- Стоматологом я хотел стать с детства. Когда я был маленький, мама водила меня удалять молочные зубы в клинику. Я приходил в кабинет стоматолога, смотрел с восхищением на его столик с различными медицинскими штучками. Мне было интересно наблюдать за работой врача, который ловко манипулировал непонятными для меня инструментами. И тогда я понял, что это - мое и мне это интересно. Конечно, на приеме тогда было больно, ведь удаляли зубы без анестезии, но я терпел, ведь мама объясняла, что если не ходить к доктору и не удалять молочные зубки, то коренные могут вырасти кривыми. А впоследствии мой выбор профессии поддержали мои родители и сестра, которая уже тогда работала врачом.

Как проходило Ваше обучение?

- Учиться поначалу было сложно, но мне помогало мое упорство, усидчивость, а в трудных моментах на помощь приходила сестра - поддерживала, советовала и вдохновляла меня на осуществления моей мечты. Также, я считаю, что мне очень повезло с преподавателями в колледже. Они дали мне максимум знаний и веру в то, что я не ошибся при выборе профессии. Я учился, учился и еще раз учился! Колледж я закончил с красным дипломом.

Помните ли первого пациента?

- Да, конечно. Это было еще во время практики. Однажды я раскладывал инструменты в Ультра-Лайт (камера хранения для стерильных инструментов), а рядом - пациент в кресле, с которым общается хирург. Хирург сделал укол анестезии, положил мне стерильные перчатки на камеру и говорит: «Вот перчатки, вот инструменты, вот он - пациент. Я пошел, покурю». И вышел. Я понял, что мой час настал. Надел перчатки, подошел к пациенту. Нужно было удалить зуб. А пациент и спрашивает: «Может, доктора подождем?». Я сказал, что этот пациент у меня не первый и удалил зуб буквально за минуту. Волновался, конечно, от неожиданности, но все прошло хорошо.

Что для Вас самое интересное в профессии?

- Я очень люблю разные сложные случаи в хирургии, когда во многих клиниках пациенту отказали, а я этот зуб раз — и удалил. Еще люблю ставить виниры и коронки, уделяю большое внимание аккуратности исполнения. Эстетика, красивая форма зубов и здоровые десны – это тоже немаловажно.

Самая любимая моя специальность сейчас – малоинвазиваная имплантология. Преимущества данной технологии в том, что мы не разрезаем десну, не отслаиваем слизистую оболочку от кости, она продолжает получать питание, и процесс заживления идет быстрее. Сокращается время операции - с 30-40 до 5-10 минут, пациент не успевает «устать», хорошо себя чувствует, не требуется дополнительных уколов анестезии. После имплантации не нужно снимать швы, заново делать разрезы для этапа протезирования, а постоянную коронку можно поставить раньше.

От чего, на Ваш взгляд, зависит успех лечения?

- Успех лечения зависит и от врачей, и от клиники, и от самого пациента. Конечно, когда в клинике есть современные материалы, новое диагностическое оборудование, то работать приятно. С новым компьютерным томографом можно получить больше информации о кости, о расположении нервов, корней зубов и т.д. Квалификация докторов очень важна, мы постоянно посещаем курсы, мастер-классы. Конечно, имеет значение, как пациент соблюдает рекомендации врача, как ухаживает за полостью рта, вовремя ли приходит к стоматологу.

Кто Ваш пациент?

- Большая часть пациентов у меня - женщины, они как-то более ответственно относятся к своему здоровью, внимательнее прислушиваются к советам. Нередко потом они приводят на лечение своих мужей и взрослых сыновей, которые боятся стоматологов.

Что бы Вы хотели сказать пациентам?

- Первое - не бойтесь визитов к стоматологу! К нам надо ходить хотя бы раз в полгода. По-хорошему, каждые 3 месяца, потому что даже за 3 месяца состояние зубов может сильно измениться. Как у людей чаще всего бывает? Заболел зуб - выпил таблетку, зуб прошел - и все, забыли о нем. А патологический процесс перешел из острой стадии в хроническую, и это уже грозит не кариесом, а пульпитом и периодонтитом. Если ходить вовремя, то и зубы будут лечить безболезненно, и деньги пациент сэкономит.

Также нельзя забывать о профилактике. Правильная гигиена поможет вам сохранить здоровые зубы на долгие годы.

И еще нужно помнить о том, что здоровье зубов напрямую влияет на здоровье всего организма. Известно, что, к примеру, шестые зубы через лимфатическую систему связаны с сердцем. И когда там начинается кариес, у человека возникают проблемы с сердцем. Бывает, что у человека сердце заболело, он приходит к кардиологу, ему прописывают лекарство, симптомы убираются, но причина всего этого - в другом месте и она все еще осталась. И мало кто догадывается, что виной всему больные зубы.

Как Вы проводите свободное время?

- Мое хобби – это работа. Когда появляется свободное время, провожу его с родителями, уделяю им много внимания. Отец у меня заядлый охотник и рыбак, и мы иногда вместе выбираемся на природу.

Еще время провожу с моей племянницей, которой рассказываю о профессии стоматолога, ей очень нравится. Надеюсь, в будущем она пойдет по моим стопам.

Ваши планы на будущее?

- Хотелось бы освоить новые методики в имплантации. Сейчас самая большая проблема у пациентов – недостаток костной ткани. Чтобы решить данную проблему, создаются новые технологии, импланты, проводятся операции, публикуются научные работы. Планирую перенимать успешный опыт российских и зарубежных коллег в этой области.

Ваш девиз?

- Девиз у меня - всегда идти вперед, никогда не опускать руки. Совершенствоваться. И я иду к поставленным целям планомерно. Главное – не останавливаться!

Как записаться на прием к доктору?

Через сайт: https://univerdent.ru/nashi-spetsialisty2/zubtsov-evgeniy-aleksandrovich/

По телефонам:

8 (863) 294-42-42

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