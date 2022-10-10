Участницу международного конкурса красоты из Ростова встретили овациями в Ливане

Халимат Айбазова стала участницей конкурса красоты в Бейруте. Фото: из архива героини публикации

Ростовчанке Халимат Айбазовой всего 23 года, но она уже по праву считается одной из самых красивых женщин планеты. Этой весной стройная кареглазая брюнетка стала победительницей конкурса красоты, который прошел в Крыму. Халимат обошла 21 конкурентку и заняла первое место.

30 СТРАН - 30 КРАСАВИЦ

И вот – очередная победа. На этот раз в конкурсе «Miss International Beauty 2022», который прошел в Бейруте, столице Ливана.

Соперницами Халимат стали 30 красавиц из разных стран, но до финального выхода дошли лишь семь участниц, среди которых оказалась и Халимат. Ростовчанка стала в этом конкурсе третей вице-мисс. А королевой выбрали представительницу Ливана.

- Для всех выходов нам предоставляли наряды. На последнем дефиле я была в изумрудном платье. Оно было самого маленького размера и подошло только мне. О чем я ни капли не жалею, - улыбается брюнетка.

Девушка сбросила семь килограммов перед конкурсом. Фото: из архива героини публикации

"ОДНАЖДЫ СЛУЧИЛАСЬ ИСТЕРИКА"

Модель призналась, что на конкурсе ее поддерживала не только семья, но и наставники из ростовского модельного агентства «Имидж Элит».

- Я могла позвонить им в любое время суток. Однажды со мной случилась истерика: от нервного напряжения я расплакалась и позвонила учителям. Меня успокоили и поддержали, - вспоминает ростовчанка.

Кстати, Халимат всегда могла похвастаться отличной фигурой, но к Ливану она похудела на семь килограммов без диеты.

- Просто много гуляла пешком. На конкурс ехала с параметрами 86-61-90, мой рост – 174 сантиметра, - рассказывает девушка.

По словам модели, в Бейруте очень тепло относятся к России.

В этом году ростовчанка оканчивает университет. Фото: из архива героини публикации

- Организаторы как-то повезли нас на экскурсию в центр города. Когда прибыли на место, увидели сцену. Оказывается, всем участницам нужно было экспромтом, без подготовки, зайти на нее и рассказать о себе. Когда очередь дошла до меня и я сказала, что из России, раздался прямо шквал оваций. Там очень тепло относятся к русскому миру, - говорит Халимат.

Кстати, после Ливана девушка приняла участие и в неделе моды в Париже.

- Для меня эта поездка была полна ярких эмоций. Гуляла по Елисейским полям, была в Лувре. А сейчас я полностью сосредоточена на учебе, в этом году оканчиваю университет по специальности «военный психолог», - сказала Халимат.

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