Викторина проходила в игровой форме. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В День города Ростова-на-Дону Северо-Кавказская Детская железная дорога снова ожила. Сотни ребятишек вместе со своими родителями смогли проехать на обновленных составах по новым железнодорожным путям. И хоть сейчас временно Детская дорога ушла на перерыв, в ее учебном центре проводится обучение юных железнодорожников.

Корреспондент «КП – Ростов-на-Дону» побывала на одном таком занятии, посвященном правилам поведения на железнодорожных объектах, и своими глазами увидела, как можно весело осваивать такие важные знания.

УЧАТ НАСТОЯЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Для проведения обучения в здании Детской железной дороги оборудован целый специальный зал с экраном и удобными креслами, вмещающий около 40 участников. Пришедшие на урок ребята быстро занимают все места и готовятся слушать лекторов. Удивительно, но железнодорожная специальность интересует не только мальчиков, но и девочек – их довольно много. Родители, которые привели своих чад, в этот момент ожидают их в холле или прогуливаются в парке им. Н. Островского.

Детская железная дорога в Ростове учит правилам поведения на железнодорожных объектах. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Детская дорога после четырехлетней реконструкции, наконец, заработала в полном объеме, - пояснила заместитель начальника Детской железной дороги Светлана Моисеева. – Хотя учебные занятия мы не прекращали ни на день. Помимо этого, у нас есть план совместных занятий с руководителями подразделений Северо-Кавказской железной дороги.

По словам замначальника Детской железной дороги, штатные преподаватели ДЖД действительно много рассказывают обучающимся. Но для детей важно что-то услышать из уст практиков своего дела. Поэтому для ребят регулярно организуются встречи с руководителями подразделений железной дороги. И на этот раз такое занятие не стало исключением. Школьники встретились с представителями отдела по охране труда СКЖД, которые рассказали ребятам о безопасности на транспорте.

Дети внимательно слушали своих лекторов. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Эта лекция посвящена ребятам первого года обучения, которые только пришли на железную дорогу и не до конца знакомы со всеми правилами, - уточнила Светлана Моисеева. - Тем более, что не за горами осенние каникулы, когда они будут предоставлены сами себе. И теперь они уже будут знать, куда можно ходить, а куда – нет.

Согласно образовательной программе, дети изучают вагоны, пути, локомотивы и станции. И после каждого такого раздела рассматриваются вопросы охраны труда на железной дороге. Это делается для того, чтобы у детей эти знания качественно отложились, и чтобы ребята потом данные правила соблюдали.

В ИГРОВОЙ ФОРМЕ

- Сегодня на Детской железной дороге проходит профилактическое мероприятие, - объяснила перед началом ведущая занятия, инспектор по охране труда СКЖД Дарья Клункова. - Оно организовано в форме викторины и лекции.

Первая часть занятия была посвящена теоретическим знаниям. На экране лекторы показывали различные случаи из практики и спрашивали учеников, как нужно поступить в данный момент. Как поступить, когда ты оказался на железной дороге между двух поездов? Как передвигаться, если на землю пал силовой кабель? Почему движущийся поезд сложно остановить? Дети нашли ответы на эти и многие другие вопросы. Многие из них хорошо подготовились и уже сами тянули руки, чтобы помочь лекторам с правильным ответом.

Ребята совещались в командах – какой правильный ответ выбрать. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Вторая часть обучения представляла собой викторину. Школьники разбились на четыре команды: «Сапсан», «Локомотив», «Ржавые локомотивы» и «Паровозик Томас». За каждый правильный ответ участники получали фишку. Побеждала та команда, которая в итоге больше всего набрала таких фишек. Вопросы, надо сказать, были вроде и простые, но ответ мог трактоваться двояко. Например, движущаяся система из вагонов и локомотива – это, по-вашему, «состав» или «поезд»? Правильный ответ - поезд. Какой взрослый сегодня сможет с ходу назвать правила поведения на железнодорожных путях? А вот дети справились с этим заданием легко!

Дух азарта и интеллектуального соревнования охватил ребят: каждый предлагал свой ответ. А решающее слово было за капитаном команды. Битва капитанов помогла определить лучшего знатока. В итоге члены жюри выбрали два вторых места и два первых. Но выиграли в этом занятии все - ведь все ребята освоили правила поведения на железной дороге, и в будущем будут вести себя соответственно им.