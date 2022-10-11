Исмаилов Руслан Самедович: «В урологии доступны разные методики – от современных лекарственных препаратов до роботической хирургии»

Фото: «Клиника Эксперт Ростов»

Исмаилов Руслан Самедович - врач-уролог, врач детский уролог-андролог «Клиники Эксперт Ростов», кандидат медицинских наук. Занимается диагностикой и лечением мужского бесплодия, коррекцией андропаузы, воспалительных заболеваний мочевых путей, мочекаменной болезни, проводит ультразвуковую диагностику урологических заболеваний и т.д. Является соавтором патента на оперативную методику. Опыт работы – 7 лет.

Руслан Самедович Исмаилов окончил Ростовский государственный медицинский университет в 2015 году по специальности «Лечебное дело», а ординатуру по специальности «Урология» в 2017 году. В 2020 году окончил аспирантуру по специальности «Клиническая медицина».

Также в его активе программы дополнительного образования «Урогинекология», «Сексуальные дисфункции у мужчин, Воспалительные заболевания мочевых путей и репродуктивных органов» и «Детская урология-андрология».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Руслан Самедович награжден дипломом Управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону «За высокие профессиональные качества, многолетний и плодотворный труд в отрасли здравоохранения». Он является лауреатом гранта Российского Фонда Фундаментальных Исследований, а также членом Российского общества урологов, Европейской ассоциации урологов, Американского урологического общества, Международного общества урологии.

Также Руслан Исмаилов является соавтором методики моделирования инфекционных процессов на лабораторных животных для фундаментального изучения развития и течения воспалительных трансформаций внутренних половых органов и нижних мочевых путей и патента на оперативную методику формирования уретроцистоанастомоза после выполнения радикальной простатэктомии.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Руслан Самедович, почему Вы стали врачом и выбрали свою специальность?

- Еще со школьной скамьи я интересовался анатомией человека. Специальность «Урология» выбрал по причине наличия одной из сильнейших в стране урологических кафедр, базирующихся в РостГМУ.

Кроме того, урология — одна из немногих специальностей, где в настоящее время применяется и доступен широкий спектр самых релевантных методик лечения — от современных лекарственных препаратов и физиотерапии до роботической хирургии.

Какие пациенты самые «трудные»?

- Ввиду особенностей расположения мочевой системы и внутренних половых органов хирургическое лечение многих заболеваний в урологии — это своеобразный «челлендж». Естественно, самые трудные пациенты — это онкологические пациенты. Главное в работе с данными пациентами создать определенный психологический комфорт для пациента и его родственников, как на этапе сообщения диагноза, так и на всех этапах терапии.

На Ваш взгляд, от чего зависит успех лечения?

- Во многом, он зависит от правильного настроя пациента на лечение. И задача врача - организовать этот правильный настрой. Также важны правильная диагностика и соответствующий адекватный объем терапии. В этом случае даже достаточно сложному с клинической точки зрения пациенту можно оказать необходимую помощь.

Как Вы предпочитаете отдыхать?

- Очень люблю проводить время в Ботаническом саду ЮФУ. А самый мой любимый отдых — чтение художественной и исторической литературы. Любимая книга – «Азбука умственного труда», И.В. Ребельский. Из художественных фильмов могу отметить «Интерстеллар» Нолана.

Ваши увлечения?

- Музицирование. Очень люблю слушать интеллектуальную музыку практически в любых жанрах. Но предпочитаю прогрессив-рок.

Как Вы поддерживаете физическую форму и следите ли за своим рационом?

- Спортом не увлекаюсь, но делаю упор на физические упражнения с гирями и гантелями. В части рациона просто стараюсь питаться дробно и не переедать.

Ваши планы на будущее?

- Написание докторской диссертации.

Как записаться на прием к доктору?

По телефону 8 (863) 333-03-93

dr.ruslan.ismailov@gmail.com