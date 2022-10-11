«Загнал в угол и выстрелил 20 раз»: в Ростовской области мужчина изувечил собаку

Врачи не смогли достать пулю из глаза и губы. Фото: Мария Александровна

В поселке Белозерном Ростовской области мужчина выстрелил 20 раз в стафорширского терьера. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказала хозяйка пса Сэма Мария Александровна.

По словам женщины, годовалый пес был настоящим любимцем в семье. В доме всегда много детей, поэтому Сэм отлично с ними ладит.

- Он любит бегать, играть. В основном, мы его выгуливаем на поводке. В тот злополучный день невестка вышла во двор и увидела, что нашего Сэма нет. Она обошла весь дом, но не смогла найти собаку, - вспоминает Мария.

«ОН ЕЛЕ ВОЛОЧИЛ ЛАПЫ»

Спустя минут десять родственница Марии вышла во двор еще раз и позвала пса. Женщина была в шоке от увиденного. Когда-то активный и дружелюбный, он еле двигался к воротам дома. Сэм был весь в ранах, а его глаза заплыли кровью. Вся семья тут же бросилась к собаке, чтобы занести бедное животное в дом.

Хозяйка добавила, что так жестоко с псом поступил ее сосед. По словам мужчины, пес якобы загрыз птицу в его дворе, и таким способом он решил проучить Сэма. Бедный пес не знал, куда деться от выстрелов и просто забился в угол.

- В его теле было 20 (!) пуль. В него стреляли из «воздушки» в упор, - еле сдерживая слезы говорит Мария Александровна. - Мы аккуратно вытащили пули из нашего дорого Сэма. На следующий день повезли его в ветклинику. Врачи не смогли достать пулю из глаза и губы. Приняли решение оставить их так, чтобы не травмировать сильнее.

ДОЛГОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Сейчас Сэм практически не выходит из дома. Пес сильно напуган и практически ничего не видит. Семья регулярно возит любимца в ближайшую клинику – за 50 километров в город Сальск. Ему делают противовоспалительные уколы. Также глаза и ранки обрабатывают специальной мазью и растворами.

Однако псу предстоит долго восстанавливаться не только физически, но и психологически.

После всей ситуации Мария написала заявление в полицию и надеется, что меры будут приняты.

- Если пес потеряет зрение, а полиция расценит это, как увечье, то данному гражданину может грозить уголовная ответственность по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Ему может грозить лишение свободы сроком до трех лет. Однако в России животное по закону расценивается, как имущество. Так, хозяйка пса может потребовать компенсацию на лечение любимца и за моральный ущерб, - рассказал адвокат Антон Иванов.

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