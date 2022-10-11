Ростовчане устроили битву на световых мечах

Теперь можно и артистическому фехтованию обучиться. Фото: Андрей АБРАМОВ

Фанаты саги «Звездные войны» в Ростове оживились. Известный умопомрачительными и опасными трюками каскадер Евгений Чеботарев опубликовал в своем блоге в соцсети кадры, очень схожие с любым из фильмов Джоржда Лукаса о джедаях. Только не хватает декораций с пустынными пейзажами Татуина и широких плащей на персонажах.

На видео в сториз Евгений показал, как два его товарища собирают и «зажигают» две длинные лампы, очень похожие на световые мечи. А потом становятся в боевую стойку, и начинается битва, которая реалистично сопровождается характерным жужжанием световых мечей - его фанаты звездной саги узнают из тысячи звуков.

А на какой стороне Силы вы? Фото: аккаунт Евгения Чеботарева в соцсети

Боец в шляпе, светлой рубашке и цветастых брюках (пусть он будет за светлую сторону Силы, - прим. авт.) сразу идет в нападение. Он наносит множество решительных ударов, которые соперник в темной одежде (представим, что он — приспешник темной стороны Силы), с трудом блокирует. По классике жанра в какой-то момент «плохиш» наносит мощный удар, и жизнь «героя» оказывается на волоске. Но светлый персонаж находит в себе силы поразить противника.

А в зрители бойцы взяли себе неплохую компанию. За их битвой во все глаза со стены наблюдали портреты Леонардо Дикаприо в роли Джека из «Титаника» и Анджелины Джоли в образе расхитительницы гробниц Лары Крофт из одноименного фильма.

Ростовчане учатся биться на световых мечах. Фото: аккаунт Евгения Чеботарева в соцсети

А пока другие сражаются за разные стороны Силы, ростовский каскадер планирует новые леденящие кровь трюки. Блогер напоминает подписчикам, что эффектно рискнул жизнью уже 81 раз, и спрашивает: чем удивить на этот? «Уронить» на себя многотонный автомобиль или перепрыгнуть машину на скорости? В любом случае, комментарии своих подписчиков Евгений читает и отвечает на интересные идеи.

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