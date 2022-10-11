В Ростовской области с начала года по номеру 112 позвонили больше трех миллионов раз

Более тысячи сотрудников ежедневно помогают и поддерживают жителей Ростовской области. Фото: правительство Ростовской области

Жители Ростовской области с начала года обратились в службу 112 больше трех миллионов раз. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

В основном обращения от жителей поступают по номеру «112». Но также граждане связываются со службой с помощью СМС-сообщений, системы «ЭРА-ГЛОНАСС» или обращаются через «Скайп». Такими способами, как правило, пользуются люди с ограниченными возможностями речи и слуха. Для связи с оператором-112 необходимо набрать логин «Help112RO».

- Сегодня к централизованной информационной платформе-112 подключены семь экстренных оперативных служб, что позволяет минимизировать время реагирования на происшествие, - поделился Вадим Валентинович, - Сейчас среднее время обработки вызова составляет 3 минуты, в сутки операторы-112 обрабатывают более 11 тысяч звонков.

Встречаются случаи, когда для ликвидации последствий ЧП необходима помощь сразу нескольких служб. Например, необходимы пожарные и медики. У оператора-112 есть прямая связь со всеми экстренными службами. При необходимости он передает все данные для организации срочного реагирования.

По статистике, больше половины граждан обращаются в службу для вызова скорой помощи — 53%. Около 27% звонят в службы ЖКХ, 14% нуждаются в помощи полиции. Остальные 6% обращений граждан касаются пожарной охраны, спасателями, аварийной службой газа и службой «Антитеррор».

Отметим, что Система-112 была организована в 2016 году. Более тысячи сотрудников ежедневно помогают и поддерживают жителей Ростовской области. В этом году у операторов появилась новая функция - прием вызовов по номеру 122. Единый номер 122 предназначен для оказания консультационной помощи по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, коронавирусной инфекцией и помощью беженцам.

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