Вам зарплату и тут, и там передают: В Калмыкии директора школы обвиняют в том, что она платила мужу, когда тот работал в другом месте

Следствие считает, что шесть лет муж прогуливал работу, а зарплату получал исправно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все - в дом, все - в семью! Хорошо, когда супруги придерживаются этого правила и не разбазаривают нажитое непосильным трудом. Плохо, когда ради семейного благосостояния муж и жена преступают черту закона. Такой историей как раз и поделились с читателями «КП — Ростов-на-Дону» в следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

НА РАБОТЕ НЕ БЫЛ, А ЗАРПЛАТА «КАПАЕТ»

Немало супругов работают на одном предприятии: кто-то - нашел свою половинку на работе — все-таки большую часть жизни проводим там, а кто-то - уже в семье позвал мужа или жену трудиться в тот же коллектив. В одном из сел в Калмыкии директор школы устроила на работу водителем школьного автобуса - мужа. И все было хорошо, пока супруги не попали в поле зрения правоохранительных органов.

Больше подробностей удалось узнать от местных жителей. Так, 48-летний директор занимает свою должность уже 13 лет. На второй год директорства наняла в школу водителем своего мужа — они ровесники.

Мужчину приняли на работу водителем школьного автобуса 12 лет назад. Фото: Андрей КАРА

А следователи тем временем установили, что через шесть лет с начала работы мужа-водителя, семейный подряд начал якобы нарушать закон.

- С января 2016 года по апрель 2022-го обвиняемая, зная, что ее муж отсутствовал на рабочем месте в дни дежурства на другой работе, используя служебное положение, внесла в документы ложные сведения об исполнении супругом трудовых обязанностей, заверив их своей подписью и печатью учреждения, - рассказали в калмыцком следкоме. - Следствие считает, что женщина действовала из корыстной заинтересованности, чтобы улучшить материальное положение своей семьи и увеличить отчисления страховых взносов в Пенсионный Фонд за мужа, дабы увеличить размер его пенсии.

ЗА 129 ТЫСЯЧ ГРОЗИТ ДО ДВУХ ЛЕТ

За шесть лет супругу «накапало» лишних 129 тысяч 799 рублей неотработанной зарплаты. Деньги, полученные на основании фальшивых сведений об отработанных днях, были выплачены из бюджета Министерства образования и науки Калмыкии.

В табеле мужчине рисовали положенные отработанные часы, а он дежурил на другом месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В отношении директора учебного учреждения было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог», - уточнили в пресс-службе ведомства. - Сейчас собрано достаточно доказательств, и дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Если уголовное дело дойдет до суда, и вина женщины будет доказана, ей грозит наказание до двух лет лишения свободы. Кстати, как говорят местные жители, муж тем временем в школе больше не работает - уволился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подполковник полиции на незаконном бизнесе тестя заработал больше ста миллионов рублей

Родственников осудили в Ростове-на-Дону (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сотрудницу донского почтамта осудили за мошенничество и служебный подлог

Женщина получила два года условно (подробнее)