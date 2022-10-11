Жители поселка в Ростовской области пожаловались, что Азовское море стало быстрее поглощать береговую зону

Некоторые дома в Весело-Вознесенки располагаются возле обрыва. Фото: Лариса Халикова.

Жители донского села Весело-Вознесенка сообщили, что Азовское море продолжает поглощать береговую зону. Люди говорят, что за последний год этот процесс ускорился, но меры по-прежнему не принимаются.

«МЫ МОЖЕМ ОСТАТЬСЯ БЕЗ НИЧЕГО!»

Лариса Халикова живет в Весело-Вознесенки с 2007 года. С тех пор она увидела, как ушли под воду пять домов односельчан. Сейчас потерять единственного жилье рискует сама Лариса.

— Когда я купила этот дом, расстояние до моря составляло восемь метров. К 2021 году было уже два метра. Сейчас от огорода до моря — полметра. У соседа от моря до сарая осталось сантиметров 30, а было два метра, — говорит Лариса.

Азовское море продолжает разрушать береговую зону. Фото: Лариса Халикова.

Дом другой жительницы Надежды Одежной находится почти у самого обрыва. Она также считает, что разрушение береговой зоны в последнее время ускорилось.

— Азовское море очень сильно разрушает береговую зону, особенно в этом году. Обвалилось очень много береговой зоны, где-то 4 — 5 метров. В основном, мы все здесь — пенсионеры, прожили в своих домах всю жизнь и теперь на склоне лет мы можем остаться без ничего.

Официально никакие берегоукрепительные работы в Весело-Вознесенки не проводились. Жители самостоятельно наняли кран и положили на берегу восемь бетонных плит, чтобы хотя бы замедлить разрушение территории. Сейчас море уже поглотило так много суши, что техника просто не сможет здесь проехать.

Берег разрушается буквально на глазах у жителей. Фото: Лариса Халикова.

ОФИЦИАЛЬНО

В разные годы жители обращались в местные органы власти, областные и даже федеральные. В 2022 году в региональном министерстве природных ресурсов им сообщили, что прорабатывают вопрос о выделении средств областного бюджета на исследовательские работы. Специалисты могли бы определить необходимые меры по защите берега и их стоимость.

— При определении в качестве достаточных мер по предотвращению берегообрушения Таганрогского залива мероприятий и их экономической целесообразности министерством в адрес Федерального агентства водных ресурсов будет подготовлен пакет обосновывающих документов с целью рассмотрения возможности финансирования этих работ.

При этом в Минприроды сообщили, что вопросами защиты территорий занимаются областные власти — «c использованием возможных механизмов государственной поддержки» или с привлечением инвесторов.

— Минприроды России и находящиеся в его ведении федеральные органы исполнительной власти в настоящее время источниками финансирования морской берегозащиты не располагают, — говорится в ответе департаменте госполитики и регулирования в области водных ресурсов министерства.

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