«Братья по крови»: следователи из Калмыкии стали донорами для бойцов, сражающихся в СВО

Некоторые решились сдать кровь впервые. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Немало людей вокруг нас постоянно совершают бытовые подвиги — сдают кровь регулярно или когда в больнице возникнет в ней потребность. Сотрудники Следственного управления СК по Республике Калмыкия вместе сходили в пункт приема крови, чтобы сдать ее для наших бойцов, которые были ранены, сражаясь в зоне специальной военной операции.

«НАША КРОВЬ ПОМОЖЕТ»

На такую акцию выходят следователи и из других регионов — председатель Следкома России Александр Бастрыкин призвал своих сотрудников в регионах присоединиться к акции «Братья по крови». Цель - поддержать и помочь участвующим в специальной военной операции солдатам и офицерам Вооруженных Сил России.

- Офицеры следственного управления СК России по Республике Калмыкия не остались равнодушными и приняли участие, - рассказали в пресс-службе ведомства по региону.

Сотрудники следкома надеются, что их кровь спасет жизни. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

В акции приняли участие офицеры, среди которых есть и уже опытные доноры, и те, кто впервые сдавал кровь.

- Когда я узнала об этой акции, записалась, не раздумывая. Хочется подарить надежду тем, чьи жизнь и здоровье зависят от наличия донорской крови, - делится старший следователь контрольно-следственного отделения Любовь Амхаева, которая впервые сдавала кровь. - Уверена, что наша кровь поможет раненным во время спецоперации военнослужащим, которых сейчас лечат в госпиталях.

БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК ЗАПИСАЛИСЬ НА КУРСЫ

Жителей Ростовской области тоже объединяет желание помочь нашим бойцам. Так, в Ростове откроются бесплатные краткосрочные курсы военной и медицинской подготовки на базе учебного центра при опорном университет. Об этом рассказал губернатор донского региона Василий Голубев.

Акция "Братья по крови" проходит в разных регионах. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

На этих курсах все желающие смогут бесплатно получить или повысить военные навыки, а также умения по оказанию медицинской помощи.

Участников образовательного процесса ждет теоретическая и практическая подготовка. Записаться на курсы можно по телефону колл-центра либо оставив электронную заявку на сайте. Только за минувшие выходные около полутысячи дончан записались на эти курсы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове за два дня 500 человек подали заявки на прохождение курсов военной подготовки

Выяснили, как будут проходить занятия в учебном центре (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове будут работать курсы военной и медицинской подготовки

Глава донского региона призвал глав предприятий оказать содействие (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

О медали родители узнали по телевизору: Сына ветерана из Калмыкии наградили за мужество при участии в спецоперации

За героизм во время спецоперации медалью Жукова наградили сына ветерана из Калмыкии (подробнее)