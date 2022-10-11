«Братья по крови»: следователи из Калмыкии стали донорами для бойцов, сражающихся в СВО

Некоторые решились сдать кровь впервые. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия
Немало людей вокруг нас постоянно совершают бытовые подвиги — сдают кровь регулярно или когда в больнице возникнет в ней потребность. Сотрудники Следственного управления СК по Республике Калмыкия вместе сходили в пункт приема крови, чтобы сдать ее для наших бойцов, которые были ранены, сражаясь в зоне специальной военной операции.
«НАША КРОВЬ ПОМОЖЕТ»
На такую акцию выходят следователи и из других регионов — председатель Следкома России Александр Бастрыкин призвал своих сотрудников в регионах присоединиться к акции «Братья по крови». Цель - поддержать и помочь участвующим в специальной военной операции солдатам и офицерам Вооруженных Сил России.
- Офицеры следственного управления СК России по Республике Калмыкия не остались равнодушными и приняли участие, - рассказали в пресс-службе ведомства по региону.
Сотрудники следкома надеются, что их кровь спасет жизни. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия
В акции приняли участие офицеры, среди которых есть и уже опытные доноры, и те, кто впервые сдавал кровь.
- Когда я узнала об этой акции, записалась, не раздумывая. Хочется подарить надежду тем, чьи жизнь и здоровье зависят от наличия донорской крови, - делится старший следователь контрольно-следственного отделения Любовь Амхаева, которая впервые сдавала кровь. - Уверена, что наша кровь поможет раненным во время спецоперации военнослужащим, которых сейчас лечат в госпиталях.
БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК ЗАПИСАЛИСЬ НА КУРСЫ
Жителей Ростовской области тоже объединяет желание помочь нашим бойцам. Так, в Ростове откроются бесплатные краткосрочные курсы военной и медицинской подготовки на базе учебного центра при опорном университет. Об этом рассказал губернатор донского региона Василий Голубев.
Акция "Братья по крови" проходит в разных регионах. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия
На этих курсах все желающие смогут бесплатно получить или повысить военные навыки, а также умения по оказанию медицинской помощи.
Участников образовательного процесса ждет теоретическая и практическая подготовка. Записаться на курсы можно по телефону колл-центра либо оставив электронную заявку на сайте. Только за минувшие выходные около полутысячи дончан записались на эти курсы.
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