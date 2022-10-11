Стало известно имя победителя народного конкурса «Пристав Дона — на страже закона»

Победитель практически в два раза обогнал ближайшего конкурента по количеству голосов.

Целый месяц на сайте «КП — Ростов-на-Дону» проходил областной конкурс «Пристав Дона — на страже закона». Вы, наши читатели, с 15 сентября по 10 октября могли отдать свой голос за того пристава, которого считают на Дону лучшим.

ЛИДЕР ОПРЕДЕЛИЛСЯ СРАЗУ

Это была напряженная битва. Читатели «Комсомолки» имели возможность проголосовать сразу за нескольких участников конкурса, ведь для каждого из них профессионализм, принципиальность и честность — не просто слова, а жизненный принцип. Работа судебных приставов была и остается сегодня одним из основных гарантов становления и укрепления государственности на протяжении веков.

С самого начала определился лидер голосования. С большим отрывом от остальных участников победу в конкурсе одержал судебный пристав Железнодорожного районного отделения судебных приставов Ростова-на-Дону Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области Владимир Яковенко. За него свои голоса, нажав на сайте на сердечко, отдали 6932 жителя донского региона.

Владимир Яковенко стал победителем конкурса "Пристав Дона - на Страже закона".

РАБОТАЛ СНАЙПЕРОМ В ВС РФ

Владимир окончил Московский институт предпринимательства и права, а свою карьеру начал строить с военной службы по контракту снайпером в вооруженных силах РФ. Позже он продолжил свой служебный путь в Федеральной службе судебных приставов. Безукоризненно выполняя служебные обязанности, Владимир был удостоен звания «Заслуженный судебный пристав Российской Федерации».

- Я с детства мечтал носить форму, так получилось что выбор пал именно на Федеральную службу судебных приставов, - признается победитель. - Не жалею о своем выборе, ведь службе я отдал почти 27 лет. Так что служба и есть вся моя жизнь!

ПОЧЕТНЫЕ «СЕРЕБРО» И «БРОНЗА»

А теперь называем имена серебряного и бронзового призеров! Так, ровно 3500 голосов дончане отдали за старшего смены на объекте - судебного пристава Советского районного отделения судебных приставов Ростова-на-Дону, старшего лейтенанта внутренней службы Алексея Казакевича. Таким образом, он в конкурсе «Пристав Дона — на страже закона» занял второе место.

Алексей Казакевич смог опередить и Никиту Калюжного, и Дмитрия Гайворонсого.

Третье место - у младшего судебного пристава отдела специального назначения, лейтенанта внутренней службы Дмитрия Гайворонского с 3292 голосами читателей.

Дмитрий Гайворонский занял в конкурсе третье место.

Отметим, что благодаря таким смелым людям никому не уйти от выполнения судебных решений. Их кредо — защищать все наши права, прописанные в Конституции. Они помогают детям получить положенные алименты, разыскивают должников, исполняют решения суда и многое другое.

«Комсомолка» сердечно поздравляет победителей конкурса!

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