Выбирают лак по совету астролога, требуют ногти в форме щупалец осьминога и записываются на 6 утра: дневник маникюрщицы из Ростова

Девушка занимается маникюром уже 11 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовчанка уже 11 лет работает nail-феей. Мастер откровенно рассказала, реально ли «напилить» на машину с квартирой, сколько лет для этого нужно работать, а также поделилась забавными историями о том, почему некоторые клиентки выбирают цвет ногтей по совету астролога, требуют лак оттенка артериальной крови и даже просят сделать маникюр похожим на щупальца осьминога.

NAIL-ФЕИ НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

- В детстве многие мои ровесницы мечтали быть учителями, врачами, принцессами, я же с 15 лет грезила стать мастером маникюра, - начинает рассказ Ангелина. – Как-то в 9 классе впервые пошла на наращивание ногтей, весь этот процесс настолько завораживал, что не могла оторвать глаз. Сходив через месяц на коррекцию, точно поняла: ноготочки - это любовь с первого взгляда.

Окрыленная мыслями о светлом будущем в сфере красоты, тут же закупила базовый набор мастера и приступила к работе. Правда, о настоящем кабинете тогда речи не шло. Зато с разрешения родителей устроила импровизированный салон прямо в комнате. Приглашала подружек, одноклассниц, соседок, - всем девчонкам очень нравилась, да и я мало по малу стала набивать руку.

Ангелина успела поработать в разных салонах красоты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Окончив 11 класс, решила еще серьезнее заняться любимым делом. На мое счастье, кто-то из знакомых рассказал, что в ростовском колледже набирают группу для обучения маникюру. Мол, все серьезно - 4 месяца практики, теории, еще и диплом гособразца, - прямо то, что доктор прописал.

«НАПИЛИЛА» НА КВАРТИРУ

После обучения девушка проработала в разных салонах около девяти лет.

- Развод с мужем подтолкнул изменить привычный образ жизни, - с улыбкой произносит Ангелина. – В какой-то момент я поняла, что совмещать четкий график и обязанности мамы двоих детей не так уж и просто, при этом уходить из профессии точно не собиралась.

Подумав какое-то время, решила - пора отправиться в самостоятельное плавание, арендовала кабинет, закупила материалы и вперед - на встречу новым свершениям.

Вообще, если честно, не могу сказать, что мастера маникюра считаются одними из самых богатых в бьютти-сфере. Есть профессиональные визажисты, прайс которых точно стремится в космос. Но прибедняться не стану, при желании nail-мастерица может спокойно заработать даже на самые дорогостоящие покупки. Главное - идти к клиентам не только из желания заработка быстрых денег, но и сделать этот мир чуточку красивее.

Время от времени клиентки выбирают необычный дизайн ногтей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Большой любовью к делу смогла «напилить» сначала на машину, а потом и на первоначальный взнос ипотеки. Пропадала на работе с утра до вечера, понимая, что кроме себя самой никто не поможет. К тому же, очень уж хотелось, чтобы у нас с девочками было собственное жилье. И что вы думаете? Уже через год нужная сумма была в кармане.

МЕНЬШЕ ТРУДИТСЯ - БОЛЬШЕ ПОЛУЧАТЬ

Правда, по словам ростовчанки, такой ритм понимают далеко не все коллеги.

- Недавно девушка из соседнего кабинета заявила: мол, давно могла бы поднять прайс и сократить количество окошек, - делится мастер. - Есть же возможность меньше трудиться и больше получать. Конечно, может со стороны кажется, что это самое логичное решение, но как бы ни так.

Например, сейчас прайс на маникюр с покрытием и дизайном в Ростове - 1200 рублей, а до подорожания материалов был - всего тысячу. Если увеличить ценник вдвое, то многие клиентки просто перестанут ходить. Кто-то, например, скупиться выкладывать 2000 тысячи за ноготочки, у других и вовсе нет такой возможности. Контингент-то - разный: есть, как очень обеспеченные дамы, так и юные студентки, для которых каждая копейка на счету.

Мастер говорит, что любимое дело приносит неплохой доход. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тут - главное наработать клиентскую базу, чаще всего с этой задачей отлично справляется сарафанное радио. Сделаешь хорошо, тебя посоветуют друзьям и родственникам, те через пару сеансов расскажут еще кому-нибудь. В итоге, каждый месяц - несколько новичков.

Мне так-то вообще жаловаться не приходиться: порой в день получается принимать до 10 клиенток. А все потому, что по времени маникюр занимает час-полтора. Некоторые особенно занятые дамы записываются даже на 6 утра, чтобы к 9 часам успеть на работу.

«СДЕЛАЙТЕ МНЕ ЩУПАЛЬЦА ОСЬМИНОГА

Запросы на маникюр, по словам собеседницы, тоже всегда очень разные.

– Чаще мои девочки хотят что-то яркое или нюдовое, но бывают и рисунки, забавные надписи, геометрические линии - тут все зависит от полета фантазии, - рассказывает Ангелина. - Хотя как-то раз ко мне пришла девушка, с виду такая вроде скромная студентка, ничего примечательного. Первым делом я спросила: что делать будем? На что блондинка ответила: "Хочу ногти в форме щупалец осьминога". Занавес...

По правде говоря, сначала я подумала, что это какая-то шутка - ну, такой молодежный пранк. Но нет - девушка была вполне серьезной. Не особо понимая, что та хочет получить по итогу, я была вынуждена отказаться от путешествия на морское дно.

Еще есть группа фанаток красного, причем вариации оттенков у них хоть отбавляй. Одна просит «спелую вишню», другая «оттенок дамы легкого поведения». А на днях пришла постоялица со следующим заявлением: «Хочу ногти, цвета артериальной крови». Я показала ей палитру оттенков, и та радостно ткнула пальцем в один из вариантов, теперь вот не могу спокойно не него смотреть.

Хороший nail-мастер должен быть немного психологом. Фото: Рамиль ГАЛИ

ТОМНО ВЗДЫХАТЬ И РАДОСТНО УЛЫБАТЬСЯ

- Мастер маникюра – это вообще универсальный человек, - делится мастерица. - Может поддержать разговоры почти на любую тему. Хотя периодически приходиться действовать по ситуации: томно вздыхать, радостно улыбаться или сочувственно кивать, причитая при этом: «Ну он дает!». А если без шуток, то чаще всего девушки говорят о проблемах на работе и личной жизни.

Разброс такой: начальник - козел, бывший - тоже, подружка - завистница и хочу уволиться. Или другой вариант: эти сайты знакомств - сплошной развод, все мужики - одинаковые, Машка - замужем, а я все в девках хожу. Кстати, особенно обеспокоенные поиском принца даже просят сделать ногти определенного цвета. Мол, астролог сказала, что именно «голубой бриз» привлечет потенциального самца. И как после такого можно не любить свою работу?!

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