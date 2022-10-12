Калюжная Марина Александровна: «Основная задача – вывести пациента из тяжелого состояния»

Фото: МК «Гармония»

Калюжная Марина Александровна – психиатр-нарколог, главный врач медицинской клиники «Гармония». Занимается лечением алкогольной и наркотической зависимостей, помогает пациентам вернуться к здоровой жизни. Стаж работы – 13 лет.

Марина Александровна окончила Читинскую Медицинскую Академию в 2009 году, прошла интернатуру по психиатрии, а также специализацию по наркологии. Работала в Улетовской центральной районной больнице участковым врачом, затем в частной наркологической клинике и в наркологическом диспансере как психиатр-нарколог. С 2016 года стала вести частную практику. С 2022 года работает главным врачом в медицинской клинике «Гармония».

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Марина Александровна, почему Вы стали врачом?

- Я со школы была уверена, что стану врачом. Моя мама была медсестрой, и я много времени проводила на маминой работе. Моя сестра решила также стать медсестрой, как мама. А я сначала задумывалась о работе врача-косметолога, но в последний момент выбрала психиатрию.

Что для Вас медицина?

- Смысл жизни.

Самый запоминающийся случай в Вашей практике?

- Таких случаев много. Особенно радует, когда удается вывести пациента из тяжелого состояния.

На Ваш взгляд, от чего зависит успех лечения?

- От выбора правильной тактики лечения. И, конечно, важно желание самого пациента. Без него ничего и не получится. Для успеха лечения необходимо лечить и родственников зависимого – от созависимости. Это главный фактор на пути к здоровым отношениям.

Кто Ваш пациент?

- Зависимый человек.

Фото: МК «Гармония»

Самый частый вопрос от пациентов?

- Вы мне поможете?

Как Вы проводите свободное время?

- Свободное время я провожу с семьей. Отдыхать предпочитаю на природе. Еще очень люблю музыку, шопинг и классическую литературу. Моя любимая книга – «Мастер и Маргарита».

Какие бы желания загадали золотой рыбке?

- Все свои желания я исполняю сама.

Ваши планы на будущее

- Будем развивать клинику. Планируем открытие новых центров, чтобы помогать еще большему количеству зависимых и созависимых пациентов.

Ваше любимое утверждение?

- Нет ничего невозможного.

Как записаться на прием к доктору?

По тел. 8-989-295-35-88