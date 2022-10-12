«Мы благодарны маме, которая его родила»: психолог из Ростовской области открыто говорит о том, что воспитывает приемного сына

Наталья не скрывает от сына, что он приемный, но при этом - самый родной. Фото: Личный архив героя публикации

- Это - тема тем! Сколько бы я ни вела школу приемного родителя, мнения разделяются. Кто-то уходит с четким решением, что он, конечно, скажет правду. А кто-то так и возвращается домой со своими страхами, - оживилась психолог Наталья Бутенко из Сальска.

Ее тема приемного родительства волнует не только с профессиональной точки зрения. Почти девять лет назад психолог сама стала приемной мамой. Почему она не стала скрывать от сына, что у него есть и другая мама, и в какой момент засомневалась насчет правильности своего решения. Об этом и многом другом Наталья откровенно рассказала читателям «КП — Ростов-на-Дону».

А НУЖНА ЛИ ТАЙНА?

В СССР в Кодексе о браке и семье 1969 года была законодательно закреплена «тайна усыновления» - то есть запрет сообщать кому-либо, в том числе самому ребенку, сведения об усыновлении против воли усыновителей, а усыновителям разрешалось изменять не только фамилию, имя и отчество ребенка, но и место, и дату его рождения.

- Объясняли это так: пусть ребенок ничего не знает и будет счастлив, а кровные родители не смогут найти его, чтобы попытаться вернуть, - рассказывает Наталья Бутенко.

Когда Наталья ведет занятия в школе приемного родителя, предлагает будущим приемным мамам и папам порассуждать об абсурдности тайны усыновления.

- Вспоминается афоризм. Бенджамин Франклин как-то сказал: «Трое надежно хранят секрет, если двое из них в могиле». В процессе подготовки к приемному родительству кандидатам приходится пройти несколько этапов и обратиться ко многим специалистам: это и органы опеки, и сотрудники МФЦ, куда приходишь за справкой об отсутствии судимости, и психологический центр, где ведется школа приемного родителя, и медики, подтверждающие здоровье кандидатов, и фельдшер, и педиатр, которые придут на первый осмотр ребенка, и работники суда. Ну какая же это тайна? - рассуждает собеседница.

Психолог Наталья Бутенко: "Утаивать от приемного ребенка его настоящую историю в любом случае вредно и опасно!" Фото: Личный архив героя публикации

А однажды, готовясь проводить очередное занятие в школе приемного родителя, Наталья достала из личной библиотеки небольшую книжицу русских народных пословиц и поговорок.

- Тайне была посвящена целая страница! Получается, что мудрость и опыт наших предков передается нам как послание: «Все тайное становится явным». «Чего боимся, того и таимся». «В тайном деле чести нет». Как видите, ничего хорошего... - считает наша героиня.

СТРАХИ И МИФЫ

В мире до сих пор нет однозначного решения, что все-таки правильнее и экологичнее — хранить тайну или нет. И каждый выбор делает по сердцу или логически.

- Чаще всего за тайной усыновления стоят страхи. Они обусловлены определенными мифами, - объясняет психолог. - Во-первых, приемные родители опасаются осуждения и по отношению к себе, и по отношению к ребенку со стороны социума. С одной стороны, это происходит, когда у родителей есть психологическая травма, связанная с отсутствием кровных детей. С другой стороны, считают, что в обществе очень много стереотипов о приемных детях - плохая наследственность, трудное поведение, задержки в умственном развитии: мол, они - потенциальные преступники. Страхи доводят до имитации беременности и переезда в другой город, чтобы окружающие решили, что мама выносила и родила ребенка сама.

Специалист объясняет, что на самом деле, опасаясь осуждения, люди автоматически приписывают всем окружающим агрессивные намерения. Такие родители вместе с ребенком оказываются не готовы к ситуации реального проявления социальной агрессии.

Некоторые семьи хранят "скелеты в шкафу" десятками лет, а выросшие дети чувствуют что-то неладное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧРЕВАТО РАСКОЛОМ ЛИЧНОСТИ

Или вот - некоторые думают, что дети — чистый лист и «что вложу в него — таким он и будет». Считают, что можно нивелировать потенциально опасное влияние среды, из которой произошел ребенок, если он не будет о ней знать. Тут родители боятся пресловутой генетики, «дурной наследственности»: алкоголизма, проституции, воровства.

- Чаще всего на занятиях в школе приемного родителя слышу именно о страхе передачи генов, - делится наблюдениями Наталья. - Практика показывает, что знание о своей кровной семье и тех проблемах, которые там были и привели к катастрофе, для ребенка - повод восстановить жизненную справедливость, победив эту проблему, разрушившую его семью.

В случае же тайны мы наблюдаем обратный эффект - из лояльности к роду ребенок чаще всего повторяет судьбу или недуг кровного родителя. А когда мы открыто обсуждаем с ребенком, что кровный родитель имел определенные проблемы, мы даем шанс и поддержку: «Да, у твоих родителей были такие-то проблемы, и ты тоже можешь с этим столкнуться. Но мы будем тебе помогать. И это будет победа не только для тебя, но и для них. Они ведь, наверняка, хотели справиться, но не смогли».

Получается, что открытая информация и обсуждение проблемы делает ее обыденной, рядовой задачей, с которой надо работать, подчеркивает психолог.

- Утаивать от приемного ребенка его настоящую историю в любом случае вредно и опасно! - предупреждает Наталья Бутенко. - Практика показывает, что на самом деле ребенок все помнит. С самого младенчества. Это доказывает и научная литература - опыт работы французских психоаналитиков, описанных в книге Каролин Эльячефф «Затаенная боль». И опасность состоит в том, что рассогласование собственных и навязанных взрослыми представлений о том, кто же Я такой, откуда я взялся, приводит к расщеплению психики. Попросту говоря - к нарушению целостного представления о себе. Такому человеку очень трудно жить, поверьте.

Специалист считает, что ребенок должен знать о проблемах кровных родителей. Если те не смогли побороть алкогольную зависимость, он будет предупрежден об опасности. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Собеседница привела пример, когда работала с одной семьей совместно с детским психологом.

- Мама с папой были на приеме у меня, а их ребенок — у коллеги. Родители — любящая и гармоничная пара - жаловались на сильную агрессию сына. Всех бил — и во дворе, и в детском саду. Родители однажды спросили, хочет ли он, чтобы ему родили брата или сестричку? Он заказал сестричку и непременно старше себя, - вспоминает специалист. - Мальчика этого взяли пятидневным. Женщина, родившая его, жила с мамой-пенсионеркой и дочкой. Она написала отказ от новорожденного. И мальчонка будто чувствовал, что у него есть старшая сестра.

Оба психолога пришли к выводу, что нужно рекомендовать родителям сказать ребенку правду. И когда те открыли пятилетнему мальчонке тайну его усыновления, все вскоре наладилось.

КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО

Кроме того, приемные родители боятся, что ребенок будет чувствовать себя хуже других, если узнает, что он неродной.

- Или их пугает, что они сами не знают, как сказать ребенку о его прошлом, и не хотят быть виноватыми в боли, которую может испытать сын или дочка. На деле, к жизненным событиям маленькие дети относятся также как и их родители — перенимают переживания, - акцентирует внимание специалист.

Наталья вспоминает самое начало своей практики. К ней ходила 15-летняя школьница, которая чувствовала себя белой вороной среди ровесниц. Когда на сеансах уже проработали самооценку и страхи, в один из дней она принесла на прием сверток из мужского носового платка. Положив его на свои колени, она долгое время молчала. Затем, волнуясь, развязала и показала две пожелтевшие бумажки — газетную вырезку, где рассказывалось о нерадивой мамаше, у которой дети чуть ли не бутылки вынуждены собирать, и отказную, которую подписала ее родная бабушка, не захотев брать опеку над внучкой.

Специалист объясняет: если приемные родители не признают прошлое ребенка, это чревато расщеплением психики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Тайну усыновления ее приемные мама и бабушка решили открыть, когда она была в третьем классе, - рассказывает психолог. - Просто занесли этот узелок к ней в комнату и ушли — видимо, боялись открыто говорить об истории ее прихода в семью. Девочка прочла это и горько плакала от того, что ее оставили один на один с этой новостью. Несколько встреч в психотерапии мы посвятили работе с чувством обиды, непонимания, горечи и бессилия.

ТАЙНА ОБЛАДАЕТ ЭНЕРГИЕЙ?

- В своей работе столкнулась с тем, что тайна обладает энергией. И самым удивительным образом создает какие-то неприятные ситуации, симптомы и даже болезни, - продолжает Наталья. - Как-то пришел ко мне мужчина, который перед выходом в рейс должен был получать медицинский допуск, и тут с ним случалось что-то похожее на паническую атаку: ладони потели, давление подскакивало, начиналась тахикардия. Идет в поликлинику, а ему там говорят: «Здоров!» Перед очередным рейсом симптомы повторяются. Когда я поняла, что в психотерапии зашла в тупик, пошла через системные расстановки.

- А расстановка указала нам на тайну: почти все участники догадались, что мужчина что-то скрывает и отчаянно бережет что-то важное. Оказывается, он — приемный папа, и воспитывает маленькую девочку, а симптом показывал на важность соблюдения закона принадлежности. Человек, который в расстановке замещал образ кровной мамы, говорил: «Посмотрите на меня! Признайте, что я есть! Я дала жизнь! Не надо меня исключать!», - вспоминает психолог.

Тайна вытянет из того, кто ее сохраняет, все соки. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

БОЛИ В КОЛЕНЯХ

- Когда дети, несмотря на тайну родителей, узнают, что они приемные, ребята думают: «Ну что же со мной не так? Что в этом постыдного такого, раз они это таят, скрывают, что-то придумывают и умалчивают?», - объясняет специалист.

И такие тайны вылезают боком спустя годы, показывает практика Натальи Бутенко.

- Был необычный случай с женщиной, которая мучилась болями в коленях. Делали расстановку на боль в коленях, а вышли на семейную историю. Будучи ребенком, она встала на стульчик, чтобы достать что-то с верхних полок шифоньера и нашла свое свидетельство о рождении, где был записан совсем другой папа, а тот, кого она считала родным отцом, оказался отчимом, - рассказывает Наталья Алексеевна.

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

Сама Наталья не скрывает, что ее сынок Матвей — приемный. Пережив много боли, отчаяние и разочарование, когда сама не смогла дать ребенку жизнь, наша героиня нашла в себе силы поделиться теплом с другим малышом. Чудо случилось почти девять лет назад под Новый год. Молодая женщина родила мальчика, но из-за своего тяжелого положения была вынуждена от него отказаться. Тогда Наталье позвонили из органов опеки: «Для вас есть мальчик. Приезжайте смотреть».

- Первую встречу я помню во всех подробностях. Кроха смотрел на меня совсем взрослым взглядом, будто спрашивал: «Ну что, возьмешь? Осмелишься?», - даже спустя почти девять лет на глазах у Натальи наворачиваются слезы.

Малыш и мама встретились под Новый год. Фото: Личный архив героя публикации

Теперь Матвей — второклашка, любопытный мальчонка, которому все интересно, и в нем кипит жизнь.

- Никогда в жизни я не была настолько вдохновлена до того, как стала мамой, - улыбается собеседница.

ПОКОЛЕБАЛАСЬ, ПРАВИЛЬНО ЛИ, ЧТО СКАЗАЛА ПРАВДУ

- Я живу открыто, однако, в прошлом месяце Матвей пришел расстроенный после ссоры с ребятами на улице. Сынок горько плакал: «Я другу доверил правду о себе», а он во время ссоры этим уколол: «Ты же приемный!», - со вздохом вспоминает Наталья. - Всегда говорю сыну: «Я молилась Богу, я просила ребеночка. Бог дал тебя мне через твою кровную маму: у нее была возможность родить, но не воспитать. А у меня не было возможности родить, но есть ресурсы воспитать. И я искренне благодарна ей за это!

И информация эта абсолютно открытая. Знают дети в классе, знают знакомые, да все читатели блога мамы-психолога в курсе.

Сейчас Матвейка - озорной второклашка, который знает, что у него две мамы - кровная и та, что его приняла в свою семью. Фото: Личный архив героя публикации

- Эта истерика заставила меня внутренне поколебаться, а правильным ли было мое решение — открыть эту тайну, - делится героиня. - Но в своем решении не разочаровалась. Да, дети, порой, используют такие аргументы, чтобы больнее уколоть, но не более.

Матвей просил маму не вмешиваться в этот конфликт, но, когда в очередной раз ребята поссорились, и пришли жаловаться на сына, Наталья их выслушала и призналась.

- А знаете ребята, я хотела вам рассказать о своих чувствах. Мне было неприятно, и я бы даже сказала горько и где-то обидно, что во время ссоры вы решили уколоть моего ребенка тем, что он приемный, - вспоминает свои слова собеседница. - Вы знаете, когда-то много лет назад я не смогла стать мамой своим кровным детям — они умерли до рождения. И я очень просила у Бога стать мамой. Бог услышал мои молитвы: в больнице появился Матвейка, и для него искали маму. И я так благодарна, что он стал моим сыном. И он мне настолько родной - роднее всех родных, он - в моем сердце! И он самый богатый мальчик на свете, потому что у него есть его род, который дал ему жизнь, и его род, который его принял и воспитывает как собственного ребенка. У него не один род, а два! И вы не его обидели, а меня.

Мама понимает, что ребята еще много раз поссорятся и помирятся — это же дети, но попрекать сына тем, что он приемный, теперь будут вряд ли.

Мама живет открыто: сынок и окружающие знают, что он приемный. Фото: Личный архив героя публикации

- А недавно Матвейка попросил показать ему фото кровной мамы, - поделилась Наталья. - Все-таки идет процесс взросления: сыну скоро будет девять — это предподростковый период. И в это время у человека возникают вопросы: «Кто я? Зачем я в этой жизни? Какой я?». Идет поиск идентификации. И этот процесс — он живой и затрагивает всех нас. Я все ему расскажу...

ВАЖНО!

Правила раскрытия тайны усыновления

1. Чем раньше, тем лучше.

2. Начинайте разговор первым.

3. Отзывайтесь о кровных родственниках хорошо.

4. Не лгите ребенку о его прошлом.

5. Дайте ребенку возможность выражать свои чувства.

6. Самую тяжелую информацию пусть расскажет психолог.

7. Не оценивайте факты из прошлого ребенка.

8. Пусть ребенок сам решает, что рассказывать за пределами семьи, а что нет.

НА ЗАМЕТКУ

Что посмотреть и почитать прежде, чем рассказать ребенку правду

Наша героиня поделилась с теми, кто хранит тайну - усыновления или какую-либо другую - правилами и названиями полезных книг и кинолент.

Сказки

«Кому на роду написано». Польская народная сказка.

«Сказки про Марту». Дина Сабитова, 2011.

«Мышка и мышутка». Е. Карганова

«Нужно ли собаке кукарекать». Е. Карганова

«Орел в голубином гнезде». Л. Олькот

«Отец». Л. Петрушевская

«Пан флейта и капуста». К. Пино

«Птица найденыш». Братья Гримм

«Розовый сурок». Д. Непомнящая

«Сказка про лягушонка, который искал папу». Т. Снегирева

«У солнца». А. Исаакян

«Удочеренная яблонька». Е. Пермяк

«Хуан и Исабель». Филиппинская народная сказка

«Малыш Горошка и его семья». К. Вайнола

Мультфильмы

«Без этого нельзя». 1971

«Волк и теленок». 1984

«Мама для мамонтенка». 1981

Стихи

«Слон Хортон высиживает яйцо». Автор Доктор Сьюз, перевод с английского Маша Лукашкина.

«У черной вороны белые дети» автор Наталья Черных. Публикуется по тексту сборника, выпущенного издательством «Серебряный купол», 2006.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Говорили, что мы берем детей ради денег!»: в Ростовской области многодетные родители хотят взять на воспитание 10 сирот из Донбасса

Как слесарь стал священником и отцом 18 детей, уехал в село и хочет взять на воспитание сирот из Донбасса (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Я почувствовала, что это наши дети!»: Беженцы из Донбасса стали приемными родителями для троих ростовских детей

Приемные родители из Донбасса взяли на воспитание трех малышей из Ростова (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Все восемьдесят три – родные»: самая многодетная мать России возьмет на воспитание еще несколько детей

Татьяне Сорокиной сегодня исполняется 70 лет, поздравить приедут самые близкие, а их у нее давно больше сотни (подробнее)