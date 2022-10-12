«Ни одна проблема не останется без внимания »: Александр Ищенко рассказал о работе волонтерского центра помощи участникам СВО и их семьям

В Ростове начал работать волонтерский центр регионального отделения партии «Единая Россия».Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

В Ростове начал работать волонтерский центр регионального отделения партии «Единая Россия». Операторы принимают заявки от граждан, у которых возникли вопросы о частичной мобилизации или от тех, кому нужна конкретная помощь.

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ»

Председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения «ЕР» Александр Ищенко лично ознакомился с работой центра помощи.

Он пояснил, что в донской столице расположен областной штаб, а в каждом из 62 местных отделений «Единой России» работают волонтерские группы.

- Главная задача волонтеров сегодня - быть полезными мобилизованным гражданам и членам их семей. Вопросы поступают крайне разнообразные. Работает «горячая линия». Операторы отвечают на самые насущные вопросы. Кому-то нужна бытовая помощь, кто-то спрашивает о региональных выплатах, назначенных губернатором семьям мобилизованных граждан, кто-то интересуется, где сейчас находится мобилизованный член семьи. Мы, если имеем возможность, отвечаем в режиме онлайн, если вопрос требует проработки, отрабатываем с другими ведомствами и управлениями. Если вопрос касается исключительно работы силовых структур, переадресовываем на горячую линию Минобороны, - рассказал спикер Заксобрания.

«НИ ОДНА ПРОБЛЕМА НЕ СОТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ»

Кроме этого, волонтеры помогают конкретным семьям.

- У нас есть случаи, когда в семье двое-трое детей, их отцы ребята ушли добровольцами, кого-то - мобилизовали. И их близким нужна поддержка, - продолжает парламентарий.

При этом, подчеркнул депутат, помощь требуется самая различная: перевести ребенка в другой детский сад, устроить в группу продленного дня, помочь решить коммунальные вопросы, к примеру – установить газовое оборудование.

И со всеми этими нуждами люди могут и уже обращаются в волонтерский штаб «ЕР».

- Каждый житель Ростовской области, который оказался мобилизован, каждый член его семьи может обратиться за помощью и получить ее. Никто не должен остаться без поддержки. Ни одна проблема не останется без внимания, - подчеркнул Александр Валентинович.

Телефон «горячей линии» поддержки мобилизованных, добровольцев и членов их семей Региональной общественной приемной «Единой России»: 8 (863) 2-918-918