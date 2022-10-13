Волонтеры помогли устроиться в Ростове многодетной семье, переехавшей из Луганской области

Ростовчане помогли получить семье из луганской области одеяло и кроватку. Фото: предоставлено героиней публикации.

Семья Нины Сердюк приехала из Луганской области в Ростов 21 сентября этого года. В донскую столицу Нина и ее супруг Николай отправились с тремя детьми: пятилетним Сережей годовалыми двойняшкам Катей и Настей. Говорят, что оставаться дома уже не было сил из-за постоянных обстрелов. Устроиться на новом месте вынужденным переселенцам помогли ростовские волонтеры.

ПОЛУЧИЛИ КОЛЯСКУ, ОДЕЯЛО И КРОВАТКУ

С собой супруги Сердюк смогли взять далеко не все вещи. Так, пришлось оставить кроватку и коляску двойняшек, забыли и теплое одеяло для старшего сына. Однажды Нина узнала о волонтерском центре на улице Филимоновской и их telegram-группе «РостовПомогает: волонтеры, помощь беженцам из Украины». Это склад помощи вынужденным переселенцам, который организовали неравнодушные ростовские мамы.

Недолго думая, женщина обратилась туда с вопросом о детской коляске для своей двойни.

- Не прошло и 10 минут, как мне написали волонтеры, - вспоминает Нина. - Они сообщили, что я могу приехать на склад и взять коляску.

Двойняшки Катя и Настя теперь ездят по Ростову в специальной коляске. Фото: предоставлено героиней публикации.

Потом женщина поняла, что малышам все-таки нужно спать в отдельной кроватке, а старшему — укрываться теплым одеялом. Нина снова обратилась к волонтерам - кроватку и большое теплое одеяло ей привезли спустя два дня.

ЧТО МОЖНО НАЙТИ НА СКЛАДЕ И КАК МОЖНО ПОМОЧЬ?

- Как оказалось, на складе много вещей, обуви, детских канцтоваров, - пояснила мама троих детей. - Еще есть купоны на стрижку. После заполнения анкеты волонтеры помогают продуктовыми наборами, лекарством и памперсами.

Как уточнили на самом складе, срок ожидания продуктового набора для одной семьи, рассчитанного на четыре дня, - около месяца. На складе вынужденные переселенцы могут найти одежду, обувь, игрушки, книги, тканевые пеленки и иногда посуду и постельное белье. В основном, конечно, такие, которые уже использовались. Тем, кто хочет получить помощь, нужно при себе иметь паспорт или ксерокопию документа.

Складу может помочь любой желающий, который может принести необходимые вещи. Офисная одежда, летняя и открытая обувь - все это не требуется. Очень многие из них приехали в том, в чем были. Переселенцы въехали в самое дешевое жилье, где нет ни посуды, ни постельного белья, ни самых обычных предметов быта. Поэтому им нужно буквально все для дома.

Особая потребность имеется в игрушках, детских книгах, зимней верхней одежде и зимней обуви, постельном белье и полотенцах, бытовой химии, канцелярии, средствах личной гигиены и подгузниках.

КАК УСТРАИВАЮТСЯ В РОСТОВЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Сама Нина и ее супруг Николай подали документы на гражданство Российской Федерации, когда были еще дома, на Луганщине. Но получить не успели - поспешно выехали. По приезде в область они обратились в миграционную службу с заявлением о перенаправлении паспорта.

- И вчера мы получили с мужем паспорта! - радуется женщина. - Теперь можно устроить детей в местный сад.

И хотя их дом в Луганской области сейчас остался в целости и сохранности, а сама область стала регионом России, многодетная семья решила остаться в Ростове, если глава семейства сможет найти работу.

- Нам здесь очень нравится, - отмечает Нина. - Тяжеловато, конечно, с детками в чужой квартире. Но главное - они в безопасности.

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