«Просят выбрить букву Z на спинке и покрасить ушки»: парикмахер для животных рассказала, как ростовчане преображают кошек и собак

Ростовчане все чаще и чаще стали пользоваться услугами грумера. Фото: из архива героини публикации

Парикмахер для домашних питомцев, он же – грумер, профессия хоть и редкая, но, как выяснилось, очень востребованная у ростовчан. Мастер из Ростова Оксана Волкова рассказала, почему в салоне красоты для пушистиков работают зоопсихологи и как экспериментируют с внешностью питомцев их хозяева.

Этой малышке оранжевый явно к лицу. Фото: из архива героини публикации

СМЕНИЛА КАЛЬКУЛЯТОР НА НОЖНИЦЫ

Еще семь лет назад ростовчанка работала с цифрами: была экономистом, бухгалтером, маркетологом.

- Но в какой-то момент поняла, что занимаюсь не своим делом, оно не приносит мне удовольствия, - говорит женщина.

И тогда Оксана Волкова вспомнила свою давнюю мечту. В детстве она хотела быть ветеринаром, но не сложилось.

- И тогда я подумала: «А почему бы мне не стричь животных?», - рассказывает грумер.

В то время профессии с модными названием «грумер» обучали только в Москве. Оксана прошла курсы, правда пришлось бесплатно поработать в столице в салоне красоты для животных. К слову, училась она и в Таиланде, законодателе моды для животных.

- В Ростове в те годы салонов для питомцев не было, а руку набить требовалось, поэтому трудилась в столичных салонах бесплатно. Затем открыла практику в своем городе, - поясняет Оксана.

Пудели - частые клиенты в салоне красоты. Фото: из архива героини публикации

«ЙОРКШИРСКИЕ ТЕРЬЕРЫ И ШПИЦЫ - НАШ ХЛЕБ»

Поначалу специалист принимала четвероногих клиентов в пристройке своего дома. Сейчас география не изменилась. Работает она по-прежнему дома, на Западном, но уже не в маленьком помещении, а в настоящем салоне.

Оксана не только расширила помещение, но и наняла помощников, потому что желающих воспользоваться услугами грумера очень много.

80 процентов клиентов – собаки всех размеров и пород, начиная от миниатюрных йорков и заканчивая маститыми догами.

- Йоркширские терьеры и шпицы, - наш хлеб. Это наши постоянные клиенты. Также делаем стрижки большим собакам: догам, овчаркам, хаски,- рассказывает Оксана.

В среднем один поход к парикмахеру для животных обойдется хозяину собаки чуть больше двух тысяч рублей.

- Это полный тюнинг: подстричь, помыть собаку, привести в порядок коготки и почистить зубы, - поясняет мастер.

Между тем владельцам кошек такой визит будет стоить чуть дешевле – 1800 рублей.

Очаровательный йорк после того, как побывал в руках стилиста. Фото: из архива героини публикации

КОНТАКТ С КОТОМ

При этом, признается Оксана, с кошками работать сложнее в силу их нрава.

- Они могут и укусить, и поцарапать мастера. К ним нужен особый подход, поэтому сотрудники нашего салона обучались зоопсихологии. К примеру, моя коллега «делает» мейн-кунов, готовит их к выставкам, а я к ним даже близко не подойду.

Оксана поясняет, что есть специальные приемы, которые помогают мастеру подружиться с котами.

- Надо вызвать у котиков доверие, создать такую обстановку, чтобы его ничего не тревожило. Перед тем, как начать стричь, следует погладить животное, почувствовать его настрой, - продолжает ростовчанка.

Если договориться с хвостатым клиентом не вышло, то в ход идут специальные колпачки для коготков. Таким образом, грумер оберегает себя от царапин.

Собаки же более сговорчивы.

- Ответственные хозяева приучают их к стрижкам еще щенками, поэтому, как правило, у грумеров не возникает проблем в процессе работы, - делится специалист.

Теперь у кошки по кличке Юля такая спинка. Фото: из архива героини публикации

В ПОГОНЕ ЗА ЭСТЕТИКОЙ

Оксана говорит, что сейчас все чаше ростовчане просят не только подстричь своих любимцев, вымыть им ушки и обработать коготки. Сегодня владельцы кошек и собак гонятся за эстетикой. Причем, запросы у всех абсолютно разные, бывают и весьма неожиданные.

Часто с карманными собачками приходят в салон модные девушки и просят «сделать конфетку из любимой пусечки».

- Покрасить собачке в оранжевый ушки или хвостик, к примеру. Цвета могут быть самые разные – розовый, голубой, желтый. Мы все это делаем, используя косметику премиального класса. Краска, естественно, полностью безопасна для собак, - поясняет мастер.

ИЗ СОБАКИ – В ЛЕОПАРДА

Бывают запросы и посложнее. Как-то довелось грумеру красить йорка под леопарда.

К слову, некоторым клиентам приходится даже отказывать.

- Как-то меня попросили покрасить щенка шпица под панду. Я не стала. Мне показалось это негуманным, - говорит женщина.

Правда хозяин все же воплотил идею в жизнь, но у другого мастера.

А однажды мужчина принес в салон кошку и попросил выбрить на ее спинке символ в поддержку СВО.

- Сказал: «Сделайте моей Юлечке Z». Мы выполнили это пожелание, еще и прическу, как у льва, сделали кошечке. Получилось, на мой взгляд, классно, - рассказывает Оксана Волкова.

Однако, говорит мастер, груминг прежде всего - здоровье питомца.

- Все животные нуждаются в уходе. Груминг необходим питомцам, - поясняет Оксана.

По словам собеседницы, для нее работа с животными - это не только источник дохода.

- Мое занятие – про положительные эмоции, про творческую энергию. Ни разу за семь лет я не пожалела о том, что так кардинально сменила деятельность. Я уверена, что всегда надо слушать и, главное, слышать свое сердце. Тогда жизнь заиграет яркими красками, - считает женщина.

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