Колыбельные, чаепитие и массаж: парильщица бани для женщин рассказала, как помогает снять стресс ростовчанкам

В женскую баню приходят до, во время и после беременности. Фото: предоставлено героиней публикации.

В советские времена почти в каждом городе, в каждом населенном пункте страны была общественная баня, которую за копейки могли посетить местные жители. Где-то такой формат посещения сохранился до сих пор.

Сегодня же каких только частных бань, саун и турецких хамамов не существует! Профессия банщика актуальна до сих пор, приобретая новое значение.

Парильщица со стажем из Ростова Назгуль Зубкова откровенно рассказала, как баня помогает снять напряжение и кому она жизненно необходима.

"НЕ БАНЬЩИЦА, А МАСТЕРИЦА"

- Я себя позиционирую как мастерица, - отмечает женщина. - Мне не нравится слова «баньщица» или «парильщица». Для меня как личности такие формулировки чужды. Я мастерица женской и родовой банюшки.

По мнению мастерицы из Ростова, баня - это очень сильное место. Как для мужчины, так и для женщины. Это связь с предками. В бане, мы как никогда, чувствуем поддержку, связь с родом и налаживаем эту связь.

- К счастью, баня — это не только веселье, как это было в 90-е годы, - подчеркивает Назгуль. - В конце 20 века началось правильное банное движение - душевное парение. И сейчас очень много ребят, которые ведут движение здоровой бани для души и тела.

"СЛОВНО ЗАНОВО РОДИЛСЯ"

По мнению мастера, баня снимает напряжения и стрессы как у мужчин, так и у женщин. Они как будто заземляются и замедляются. Баня дает родовую опору и согревает не только тело, но и душу.

- Каждый человек приезжает в баню со своей какой-то задачей, со своим запросом, со своей болью, - объясняет Назгуль. - И инструменты для «лечения» этих проблем появляются в процессе парения. Практически у всех сейчас есть напряжение в голове и в руках. У каждого человека — свое место, где он хранит свое эмоциональное напряжение, волнение и весь трепет. Так и говорят: в бане словно заново родился. Вся усталость, вся хворь уходит.

Так, к мастерице из Ростова приезжают гости с разных районов и городов Ростовской области. Встречая посетителей, та накрывает стол: организует чаепитие и проводит голосовые, телесные, массажные и родовые практики. Посетители купаются в озере, а также слушают колыбельные песни, которые исполняет хозяйка бани.

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