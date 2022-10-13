Жителя Ростовской области будут судить за убийство спустя 40 лет

Человек поменял имя, несколько паспортов, и не думал, что на пороге у него окажутся следователи. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Даже если преступник тщательно вытер за собой отпечатки пальцев, уничтожил записи камер видеонаблюдения, поменял имя, фамилию и уехал в другой регион, то это вовсе не гарантия того, что за ним не придут.

Об этом и многом другом в эфире программы «Люди в погонах» на 89,8 FM рассказал заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, майор юстиции Сергей Потемкин, который пришел в студию радио «КП - Ростов-на-Дону».

ТРОИХ - ПОЙМАЛИ, ЧЕТВЕРТЫЙ - ПРОПАЛ

- Раскрытие преступлений прошлых лет – является приоритетным направлением работы Следственного комитета России, - начал разговор гость студии «Комсомольская правда-Ростов». - Эта работа ведется нами постоянно, параллельно с раскрытием преступлений совершенных и в наше время.

Одно из таких дел было передано в суд спустя 40 (!) лет после того, как произошло убийство. Все произошло в далеком теперь уже 1979 году в городе Новошахтинске. За рюмкой горячительного товарищи завели разговор о краже коней из местного совхоза. И, недолго думая, перешли от слов к делу.

Криминалист Сергей Потемкин рассказал, как следователи раскрывают дело, даже если тела не нашли. Фото: Кристина Круговых

Правда, заметив непрошенных гостей, местный сторож попытался их остановить. Для него эта встреча оказалась смертельной: после нескольких ударов ножом мужчина скончался.

- Троих участников этого нападения нашли и задержали быстро, - делится подробностями истории Сергей Андреевич. - А четвертого - того, кто бил сторожа ножом, Петра Василенко (имя и фамилия изменены, - прим. авт.) объявили в розыск. По горячим следам найти его не удалось. Дело выделили в отдельное производство и приостановили. Остальные задержанные получили длительные сроки заключения.

ПОЛЖИЗНИ ПРОШЛО!

«Дело Василенко» было отправлено в архив.

- Периодически его доставали, анализировали, выясняли, не появились ли какие-либо новые обстоятельства, которые бы позволили найти пропавшего преступника, - продолжает собеседник. - И вот спустя почти 40 лет после того преступления - в 2019 году - следователи снова вернулись к тому делу. Взяли образцы ДНК у теперь уже взрослой дочери беглеца, сравнили с теми, которые находятся во всероссийской базе данных. И нашли полное «родственное» совпадение по линии «родитель-ребенок» с мужчиной, который жил в другом регионе.

Как оказалось, Алексей Попов (назовем его так) однажды попал в поле зрения правоохранительных органов, после чего его генетический профиль был поставлен на учет в федеральную базу геномной информации. Спустя годы на паспортном фото этого человека лишь смутно можно было угадать черты, схожие с беглецом-Василенко. Мужчина очень удивился, когда у него на пороге появились ростовские оперативники. Еще бы - с тех пор полжизни прошло!

Новые технологии позволяют находить зацепки в делах двадцатилетней давности. Фото: Аца КОШТЭ

- Это, действительно, оказался тот самый Василенко, - рассказывает следователь Потемкин. - Оказалось, что сразу после происшествия на конюшне он рассказал о случившемся родным. Они спрятали его сначала в одной из донских станиц. Потом мать увезла сына в Липецкую область к родне. И там каким-то образом раздобыла для него чужой паспорт, но с его фото. Так из Петра он превратился в Алексея. Переехал в Волгоградскую область, зажил своей жизнью, Пережил несколько смен паспортов...

В настоящий момент уголовное дело в отношении задержанного направлено в суд, который и решит судьбу этого человека.

ПОКАЖИТЕ ВАШИ ПАЛЬЧИКИ

Раскрывать преступления прошлого помогают и различные экспертизы, в том числе ДНК. Но остается актуальным и поиск преступников по отпечаткам пальцев.

- Раскрытие преступлений с помощью сличения отпечатков пальцев по-прежнему является классическим приемом, - говорит эксперт. - На протяжении многих лет такие методики оттачивались, имеют широкое распространение. Существуют также специальные учеты и база данных отпечатков пальцев рук.

Гость радиостудии рассказал еще об одном убийстве из прошлого, за которое пришлось платить спустя годы.

Не все дела закрываются по сроку давности. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 1999 году под Зерноградом мужчину нашли убитым в его же автомобиле. Вокруг - пустынная местность: ни свидетелей, ни очевидцев. Зато в салоне машины - несколько стаканчиков, бутылки из под горячительного... В тот момент эксперты тщательно собрали с предметов и в салоне отпечатки пальцев, но не нашли их хозяев в федеральной базе. Уголовное дело было приостановлено.

А спустя два десятка лет работающими над раскрытием преступлений прошлых лет следователями-криминалистами дело было изучено вновь. И вот, когда отпечатки "пробили" по федеральной базе, то нашли и владельцев.

- Женщина - гражданка Украины, но долгое время жила в Краснодаре, - говорит майор юстиции. - Сначала она отрицала свою причастность к убийству: мол, ее отпечатки пальцев могли остаться в разных автомобилях - мало ли кто и когда ее подвозил. Это, якобы, простая случайность. Но потом все же рассказала и об обстоятельствах того убийства, и о своем знакомом, который на тот момент отбывал наказание в колонии за другое преступление. Таким образом спустя годы было раскрыто и это преступление.

НЕТ ТЕЛА - НЕТ ДЕЛА?

- Некоторые преступники, спрятав труп, думают, что «нет тела – нет и дела». Это так?

- Конечно, нет, - улыбается собеседник. - Не только методики, базы учетов и экспертизы, но и современная криминалистическая техника сегодня позволяют раскрывать преступления. В арсенале СК есть, к примеру, такой аппарат как георадар. Прибор позволяет сканировать грунт и видеть его неоднородности. Например, нашим сотрудникам удалось обнаружить в Ростовской области захоронение священника, вероятно погибшего еще в Гражданскую войну.

Некоторые свидетели могут решить заговорить лишь спустя десятки лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поэтому, если мы говорим о давнем преступлении, о человеке, чей труп был закопан в землю, и все это было покрыто завесой тайны, то с помощью прибора можно найти захоронение, новые улики и раскрыть преступление.

- Для людей важно знать, что даже спустя очень много лет преступление раскрыто и преступник понес заслуженное наказание...

- Безусловно. Поэтому, как я же говорил выше, такая работа ведется постоянно. И основная ее часть возложена на следователей-криминалистов. Они проводят значительное количество времени за изучением этих дел. С учетом развития науки и тех методов, которые используют в экспертной деятельности, при производстве судебных экспертиз спустя время появляются возможности вновь исследовать те вещественные доказательства, которые уже имеются в распоряжении следствия. Или получить новые.

Случается, что в ходе проведения экспертизы мы добываем доказательства причастности к преступлению конкретного лица. Или же спустя время свидетели решают все же рассказать об известных им фактах, о которых они по каким-то причинам не рассказали о первоначальных этапах расследования. Каждое уголовное дело индивидуально.

- А не случается ли так, что улики добыли, но опоздали. Сроки давности вышли. И преступник торжествует?

- Все преступления делятся в законодательстве на категории тяжести: небольшой, средней и тяжкие. В зависимости от этих категорий, существуют и сроки давности привлечения к уголовной ответственности. В общем порядке исчисляются с момента совершения преступления. Но они не исчисляются, если была установлена причастность злоумышленника, он находится в розыске и активно скрывается.

Есть преступления за которые предусмотрено такое наказание как смертная казнь и пожизненное лишение свободы. По такой категории преступлений вопрос применения к лицу сроков давности определяется судом.

СЛУШАЙТЕ ПОДКАСТ Жителя Ростовской области будут судить за убийство спустя 40 лет Даже если преступник тщательно вытер за собой отпечатки пальцев, уничтожил записи камер видеонаблюдения, поменял имя и фамилию и уехал в другой регион, это вовсе не гарантия, что за ним не придут даже спустя десять, двадцать, а то и более лет после совершения преступления (слушать)

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