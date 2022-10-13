Экс-начальника управления образования из Калмыкии осудили за взятки, которые она тянула с директоров школ

Штраф оказался в пять раз дороже, чем сумма взятки за пять лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Хочешь спокойно работать — плати. Очередную «кормушку» удалось прикрыть правоохранителям в Калмыкии. Яркий пример того, как перечеркнуть долгие годы работы и свою репутацию, привели в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Там осудили начальника гороно, которая собирала мзду с директоров школ за продвижение. Темные делишки проворачивала с главным экономистом. По старой-недоброй схеме собрать удалось почти полмиллиона. Расскажем, как наказали нарушительниц закона.

УРОК МАТЕМАТИКИ

Настоящий урок обществознания для девятиклассников по уголовному праву преподала на своем примере бывшая начальница управления образования в Городовиковском районе калмыкии. На скамье подсудимых оказались 53-летняя экс-руководительница, которая заступила на свой пост еще в 2011 году, и 65-летняя ее сотрудница — бывший главный экономист.

Следователи установили, что бывший начальник Управления образования района еще во время работы, в полной мере пользовалась своим должностным положением.

- Используя материальную и служебную зависимость директоров школ, которые находились в ее подчинении, пренебрегая какими бы то ни было нормами педагогичности, она на систематической основе получала взятки за покровительство по службе, - поделились деталями расследования в калмыцком следкоме. - Как лично, так и через посредника — бывшего главного экономиста Управления образования.

Суд наказал бывшую начальницу управления образования и ее подельницу - главного экономиста. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всего следователям удалось доказать эпизоды с участием трех директоров школ. Первый приплачивал начальнице пять лет — с 2015 года по 2020-й, - и в сумме вышло 265 тысяч рублей. Со второго за неполные два года удалось вытянуть 40 тысяч, а третий за три с лишним года принес в копилку 140 тысяч рублей. Вспоминая уроки математики, складываем в столбик: было доказано получение взяток на общую сумму 445 тысяч рублей, пока два года назад поток «благодарностей» не был прерван сотрудниками ФСБ.

УРОК ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

- В отношении бывшего начальника возбудили уголовное дело по двум статьям - за «Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за общее покровительство по службе в крупном размере», и за два эпизода с взятками «в значительном размере». Бывший главный экономист стала фигурантом уголовного дела как посредник, - уточнили в СК. - Собранных доказательств суду хватило, чтобы признать обеих виновными.

Суд приговорил бывшую начальницу Управления образования выплатить 2,5 миллиона штрафа и установил 10 лет к определенным должностям не подпускать. Ее подельнице присудили штраф в 1,1 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности на четыре года.

Такой сдвоенный урок математики и обществознания, когда за нарушение закона одна осужденная заплатит штраф в пять раз больше, чем было получено взяток, а вторая более чем в двукратном размере, преподали детям и взрослым в Калмыкии.

Напомним, это не первый громкий случай о взяточничестве в регионе. Так, после страшной аварии, когда в Калмыкии разбился автобус, ехавший из Дербента в Санкт-Петербург, и в ДТП погибли семь пассажиров, в том числе двухлетний ребенок, фигуранты по делу пытались откупиться. Владелец автотранспортного предприятия через адвоката передал следователю 300 тысяч рублей, чтобы смягчить наказание. За что оба были осуждены - на два года колонии и пять лет.

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