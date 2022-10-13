В общественной палате Ростова обсудили, как сохранить исторический центр города

Острой темой обсуждения стал снос аварийных зданий. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Как сохранить и грамотно использовать историческую часть города при реализации генерального плана — это был первый вопрос на17-м заседании Общественной палаты Ростова-на-Дону под председательством Михаила Чернышева, которое прошло в администрации донской столицы. В заседании приняли участие глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, прокурор города Олег Фрикель, заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комиссии по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина и руководители отделов и комитетов администрации.

ДОМИНАНТА ГОРОДА

– Сохранение и развитие исторического центра Ростова – принципиальный вопрос для городских властей, – подчеркнул глава ростовской администрации. – Исторический центр, который представляет собой культурно-деловую часть города, – это наша доминанта, это туристические маршруты и наша историческая память, ее беречь мы просто обязаны.

Вопрос развития исторического центра донской столицы и как он будет использоваться вызвал бурное обсуждение.

Нынешний Генеральный план предлагает несколько решений для центра города: продлить набережную Дона на правом берегу на восток, комплексно оформлять градоформирующие узлы, такие как Театральный спуск, Темерницкий въезд и другие, а также перепрофилировать производственные объекты под жилую и общественную застройку.

Также Генпланом предусмотрено сохранение архитектурного облика центра города за счет ограничения этажности: обозначены требования для застройщиков. При строительстве и реконструкции зданий вне зависимости от площади земельного участка необходимо разрабатывать документы по планировке высоток и средневысотных жилых домов. Кроме того, предусмотрена новая зона охраны речного фасада улицы Береговой — от проспекта Сиверса до Кизитериновской балки, куда будет продолжена набережная.

Обсудили и продление городской набережной на правом берегу Дона. Фото: пресс-служба администрации Ростова

ВОПРОС АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

Острой темой для обсуждения стали аварийные зданий. Генплан предусматривает, как использовать площади, освобожденные после сноса таких домов. Но есть и проблемы.

- Прежде всего, это расположение таких участков в защитных зонах объектов культурного наследия, где законом запрещено строительство и реконструкция, - заметил директор Департамента архитектуры и градостроительства Глеб Мельников. - Также незначительная площадь существенно сокращает количество вариантов объектов, которые можно там построить.

С учетом всех ограничений были подготовлены предложения по освоению этих участков. Сити-менеджер подчеркнул, что городу важно сохранить свою историческую аутентичность. Именно поэтому в минувшем году начала работать комиссия, которая в том числе отвечает за сохранение исторического облика Ростова при сносе и реконструкции аварийных домов.

- Комиссия выработала рекомендации по возможности признания ряда аварийных домов исторически ценными градоформирующими объектами. Эти рекомендации направлены в Комитет по охране объектов культурного наследия для всесторонней оценки при разработки объединенной зоны охраны, - заметил Алексей Валентинович.

На заседании Общественной палаты было решено выработать алгоритм работы с аварийными зданиями, которые будут сохранены. В перспективе восстанавливать такие здания смогут не только за счет федеральной и городской казны, но и с привлечением средств предпринимателей.

87 аварийных домов получат охранный статус. Фото: пресс-служба администрации Ростова

МАСТЕР-ПЛАН И ДИЗАЙН-КОД

- Сегодня город начал системную работу по сохранению исторического центра. Комиссией вместе с привлеченными профессионалами были обследованы 220 аварийных многоквартирных домов, – рассказала заместитель председателя Заксобрания региона Светлана Мананкина. - Определено, что 133 дома исторической или архитектурной ценности не имеют и их можно спокойно снести, а 87 строений требуется сохранить, значит, они должны получить охранный статус.

По словам Светланы Мананкиной, рекомендации по этим 87 домам переданы в Комитет по охране объектов культурного наследия региона. Их учтут во время разработки проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия исторической части донской столицы — документ будет готов в ноябре 2023 года

Кроме того, на сохранение архитектурной среды в центре Ростова направлена разработка мастер-плана и дизайн-кода города. К созданию мастер-плана привлекли фонд ДОМ.РФ: в документе пропишут доминанты развития, зоны комплексного-территориального развития в центре Ростова и другое. А дизайн-код города должны разработать к концу этого года.

В текущем году городские власти занялись подготовкой техзадания по перспективным изменениям в генплан Ростова. Сейчас работы на этапе обсуждения предложений и пожеланий горожан, которые будут включены в техзадание, сюда же относятся идеи по сохранению исторического центра и том, как его развивать.

Сохранение исторического облика Ростова важно не только властям, общественникам, но и духовенству.

- Сегодня и церковь имеет не только желание, но и реальные реализованные или реализуемые в настоящее время проекты по воссозданию исторического облика города, - заметил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.