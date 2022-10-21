Как в Ростове-на-Дону выбрать комфортное жилье в минутах пути от центра города?

Фото: ГК «Доннефтестрой»

Покупая квартиру в Ростове-на-Дону сегодня, мы рассчитываем не только на четыре стены с необходимым нам наполнением. Мы выбираем уровень жизни и комфорт: близость к месту работы и ключевым городским объектам — деловым и культурным, возможность быстро припарковать автомобиль. Прогуляться с ребенком по зеленой аллее рядом с домом и подышать свежим воздухом, поиграть в футбол или позаниматься на тренажерах, не преодолевая полгорода. Выйти из магазина с полными сумками продуктов, пройти несколько шагов и оказаться дома. Разберемся, какие новые жилые комплексы в донской столице соответствуют современному понятию о комфорте.

ДО ЦЕНТРА? ВЫ УЖЕ В ЦЕНТРЕ!

В паре минут ходьбы от Комсомольской площади вырос масштабный жилой комплекс «Звезда столицы» от компании «ДОННЕФТЕСТРОЙ». Статные дома на улице Нансена, 103, в полной мере воплотили в себе представления об уютной и комфортной жизни в центре города, где инфраструктура реализована по принципу «все под рукой».

В пешей доступности находятся восемь детских садов, четыре школы и лицей, высшие учебные заведения, кружки и секции. А главное, в Литере 5 есть собственный современный детсад: родителям достаточно просто выйти из подъезда, прогуляться с ребенком по зеленому двору, и вот сыновья и дочки уже под присмотром.

Фото: ГК «Доннефтестрой»

В отличие от безликих серых хрущевок на эти дома хочется смотреть: нарядные фасады из облицовочного кирпича выполнены в приятных оттенках бежевого и коричневого (они, к тому же, более долговечны и обеспечивают лучшую теплоизоляцию и звукоизоляцию), особый архитектурный ритм задают выступающие лождии и балконы, а ночью включается эффектная подсветка. Войдя в здание, жильцы попадают в наполненный светом просторный холл, выполненный из премиальных материалов и могут вызвать один из трех скоростных лифтов.

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ 24/7

Важный вопрос с сохранностью автомобилей жителей комплекса был решен на этапе начала строительства - на территории ЖК предусмотрены сразу две крытые многоуровневые парковки. Территория комплекса закрыта и огорожена, есть два широких въезда-выезда, где круглосуточно работает охрана и видеонаблюдение. Онлайн-домофон позволяет увидеть всех, кто подошел к подъезду в режиме реального времени и в записи, есть функция удаленного открывания дверей. В домах с коммерческими помещениями дополнительно дежурят консьержи, обеспечивая безопасность как жителей комплекса, так и его гостей.

В вечернее время можно комфортно совершить необходимые покупки в расположенном рядом магазине «Пятерочка», пунктах выдачи онлайн-магазинов и магазинах повседневного спроса. В перспективе в Литере 1 и с шестого по девятый будут располагаться супермаркеты, кафе, офисы и многое другое.

Фото: ГК «Доннефтестрой»

ХОТИТЕ НА ОТДЫХ — ПРОСТО ВЫЙДИТЕ ВО ДВОР

Во дворе жилого комплекса дети любого возраста могут порезвиться на больших игровых площадках, где безопасность их игр обеспечивает прорезиненное покрытие. Взрослым тоже есть где размяться после работы и держать себя в форме — поиграть в футбол, баскетбол и волейбол, настольный теннис, прокачать себя на воркаут площадке. Дружеский матч между соседями можно провести и после заката, так как площадки освещены очень ярко.

Для того, чтобы провести воскресное барбекю всей семьей, достаточно спуститься во двор к мангалам. Для них оборудована отдельная зона со всем необходимым.

Фото: ГК «Доннефтестрой»

Положенные десять тысяч шагов куда приятнее проходить по двору, похожему на парк. Только на первом этапе строительства здесь было высажено почти 1,3 тысячи зеленых насаждений. Среди них как деревья - липы, клены, рябины, ели, катальпы, сливы и церцис, украсят двор, так и кустарники — чубушник, форзиция, бирючина и виноград. О состоянии зеленых насаждений не стоит беспокоиться, о них позаботится система автоматического полива.

СВОБОДА ЖИТЬ ТАК, КАК ХОЧЕТСЯ

Жилой комплекс «Свобода» от Группы Компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ» расположен в одном из лучших для жизни районов Ростова-на-Дону. Рядом — старый автовокзал и проспект Шолохова, стадион «Олимп — 2» и парк им. Островского. В пяти минутах от комплекса — площадь Карла Маркса, Нахичеванский рынок, парк Авиаторов, молодежный театр, пять детсадов, шесть школ и лицеев, различные кружки и секции, колледжи и вузы, спортзалы.

Сам ЖК включает два дома по 24 этажа класса «Комфорт плюс», собственный остановочный комплекс, многоуровневый паркинг, собственный детский центр на 100 малышей, спортплощадки и продуманные до мелочей просторные зоны отдыха. Все самое необходимое рядом: на первых этажах — магазины, кафе, салоны связи, аптека, бытовые услуги и центр семейного досуга. Каждого жильца и гостя комплекса встречают благородные фасады с оригинальными лоджиями и балконами, премиальный дизайн подъездов. В секциях располагается по три лифта, что исключает долгое ожидание в холле.

Фото: ГК «Доннефтестрой»

СЭКОНОМИТЬ 2 ЧАСА ЖИЗНИ В НЕДЕЛЮ НА ПОИСКИ ПАРКОВКИ

О жильцах с наличием личного автомобиля позаботились заранее — в ЖК есть собственная крытая площадка на семь этажей и много парковочных мест во дворе.

Вокруг домов — нарядная тротуарная плитка, зеленые зоны с газоном, цветами и деревьями и даже велопарковки, а в центре двора — эффектно оформленное парковое пространство. Для детей построен большой детский игровой комплекс с безопасным покрытием. Полезный и качественный досуг для взрослых обеспечит универсальная спортплощадка, столы для пинг-понга, гимнастические тренажеры, шведские стенки, турники и многое другое.

Комфортные условия проживания застройщик выстроил на базе важного аспекта безопасности. Территория закрыта и огорожена, здесь есть два широких въезда и круглосуточные КПП с охраной.

Сегодня у ростовчан есть возможность найти жилье, которое отвечает всем нашим требованиям — жить в комфортной квартире, близко к центру, легко парковать машину, покупать все необходимое в двух шагах от дома, чувствовать себя в безопасности, обеспечить досуг ребенку и с удовольствием гулять в своем же дворе. Все это качественно воплощено в ЖК «Звезда столицы» и ЖК «Свобода».

Отдел продаж ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

ул. Нансена 103/1 (ЖК «Звезда Столицы»)

ул. Горсоветская, 49 (ЖК «Свобода»)

+7 863 204-34-36

Сайт: https://ДОННЕФТЕСТРОЙ.рф/

VK: https://vk.com/sk_donneftestroi

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