В Ростовской области банда подростков-неонацистов пойдет под суд

Подростков задержали и вскоре они предстанут перед судом Фото: Светлана Макеева

В Ростовской области подошло к концу расследование громкого уголовного дела, фигурантами которого стали семь жителей региона, сообщили в региональном следкоме.

По данным ведомства, организатором экстремистской ячейки стал 16-летний подросток. К нему присоединились еще пятеро школьников и 21-летний парень.

ПРИ ОБЫСКАХ НАШЛИ АРСЕНАЛ ОРУЖИЯ

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах, подозреваемые хранили дома кастеты, дубинки разных форм, ружье, молоток, пистолет, металлическую цепь, плоскогубцы, одежду цвета хаки и несколько мобильных телефонов. Все это нашли при обысках. Там же были изъяты листовки с лозунгами «Будущее принадлежит нам».

При этом подростки не только хранили оружие, но и, судя по всему, и умело им пользовались. Они нападали на людей и крушили чужое имущество. В 2021 году в Новочеркасске обвиняемые избили мужчину, 2022 напали на другого незнакомого им человека. Вскоре после этого с помощью двух бутылок с горючей смесью подожгли вывеску кафе в городе Шахты.

При обысках в квартире злоумышленников нашли оружие Фото: источник издания

Подростков подозревают также в том, что они осквернили памятник участнику ВОВ и нанесли 12 изображений и надписей националистического толка на зданиях. Источник издания в правоохранительных органах региона добавил, что свои преступления дочане снимали на видео.

Кроме того, фигуранты через соцсети с помощью видео пытались завербовать себе помощников.

ГРОЗЯТ БОЛЬШИЕ СРОКИ

- Преступное сообщество просуществовало вплоть до 20 апреля 2022 года, то есть до момента задержания основных участников за совершение указанных выше преступлений. В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, - прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

Среди прочего был и молоток. Фото: источник издания

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

Если вина подозреваемых будет доказана, организатор банды может сесть в тюрьму на срок до десяти лет, а остальные члены группы – на срок до шести лет.

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