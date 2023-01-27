Как выйти из запоя за один день: советы психиатра-нарколога

Фото: «Клиника Тимура Мамедова»

Долгие выходные – это хорошее время, чтобы расслабиться и отдохнуть. Но для некоторых людей длительные праздники и застолья представляют определенную опасность. Ведь две рюмочки за здоровье для них могут закончиться сильным запоем. О том, как выйти из запоя, и как проходит восстановление таких пациентов, мы поговорили с психиатром-наркологом высшей квалификационной категории, руководителем и основателем клиники лечения алкоголизма и наркомании Тимуром Саладдиновичем Мамедовым.

КАК НАЧИНАЕТСЯ ЗАПОЙ, И В ЧЕМ ЕГО ОПАСНОСТЬ

Запоем называют продолжительное употребление спиртных напитков, длящееся более суток. При этом в организме человека отмечается высокая концентрация метаболитов этилового спирта.

- Началом запоя можно считать уже второй день употребления алкоголя, - пояснил Тимур Мамедов, - начинается такой день с того, что человек опохмеляется и продолжает в течение дня добавлять спиртного. К вечеру он вновь напивается, а на завтра его ждёт очередное похмелье.

Человек в состоянии запоя перестает контролировать количество выпитого, не воспринимает адекватно реальность и перестает следить за качеством алкоголя. Вследствие запоя у людей могут проявиться нарушения кровообращения головного мозга, сильная интоксикация организма, обострения хронических заболеваний, могут начать мучить кошмары. Во время длительного употребления алкоголя сердечно-сосудистая система человека испытывает огромные нагрузки, артериальное давление существенно повышается, что грозит развитием инсультов и инфарктов.

Фото: «Клиника Тимура Мамедова»

КАК ВЫЙТИ ИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАПОЯ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО

Запой – это очень тяжелое состояние, которое характерно для II – III стадии алкоголизма. И выйти из него самостоятельно не так просто.

- Для вывода из запоя в первую очередь необходимо прекратить пить, - отметил Тимур Мамедов, - вывод из запоя в домашних условиях - это обильное питье, сон и прием успокоительных. Вывод из запоя в клинике подразумевает целый комплекс мер. Это коррекция работы сердечно-сосудистой и нервной систем, стабилизация психоэмоционального состояния, нормализация сна и обменных процессов. И все это только первый этап.

- Скорость выведения из запоя и эффективность лечения зависят от тяжести состояния. При адекватном лечении запой легкой степени тяжести можно купировать в клинике за один день, - рассказал Тимур Мамедов, - а вот из тяжелого запоя можно и не выбраться живым. Риск развития алкогольного делирия и отека головного мозга в этом случае очень высок.

На первом этапе лечения в клинике применяется детоксикация, очищение организма от ядов. Затем специалисты убирают все симптомы «ломки» с помощью медикаментов - гипотензивных средств, транквилизаторов, противосудорожных препаратов, антидепрессантов, витаминов, антиоксидантов и других лекарств. А на третьем этапе к терапии подключаются психотерапевты. Их работа направлена на осознание пациентом вреда, причиненного здоровью в результате употребления алкоголя.

- Скорость восстановления зависит от ряда факторов. Современные лекарства позволяют ускорить восстановление до 1 суток пребывания в клинике. Если же нужен более значимый результат, например, не просто оборвать запой, а бросить употреблять алкоголь, то в нашей клинике есть уникальный курс реабилитации, который длится от 14 дней, - отметил Тимур Мамедов.

Специалисты Клиники Тимура Мамедова занимаются лечением всех видов зависимостей и оказывают психологическую поддержку пациентам. Здесь практикуют индивидуальный подход к каждому пациенту и применяют современные методы лечения.

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