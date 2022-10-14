Медведева Мария Владимировна: «Меня привлекает возможность увидеть то, что скрыто»

Фото: МРТ ПЛЮС РОСТОВ

Медведева Мария Владимировна - врач-рентгенолог МРТ ПЛЮС РОСТОВ. Она проводит обследование МРТ практически любой области организма. Стаж работы – 6 лет.

Мария Владимировна окончила ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 2011 году по специальности «Лечебное дело». В 2016 году прошла интернатуру по рентгенологии.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Мария Владимировна, что для Вас медицина?

- Возможность помочь пациенту и доктору-клиницисту в решении нашей очень непростой задачи.

Расскажите, почему Вы стали врачом и выбрали рентгенологию?

- Это многокомпонентная интересная и сложная сфера. Есть возможность реализовать себя в любой области. К тому же, меня всегда привлекала именно диагностика. Поэтому я выбрала рентгенологию и, в особенности, МРТ.

Что самое интересное в Вашей работе?

- Динамичность – каждый рабочий день не похож на предыдущий. Также привлекает возможность увидеть то, что скрыто.

Самый запоминающийся случай в практике.

Каждый пациент и каждый случай уникален, каким бы стандартным он ни казался, поэтому вспомнить что-то конкретное сложно.

От чего, на Ваш взгляд, зависит успех лечения?

- От своевременности диагностики, правильности постановки диагноза и выбора тактики. Ну и, конечно, от желания самого пациента.

Самый частый вопрос от пациентов?

- А это страшно? Это больно? И что делать дальше? И мы, конечно, отвечаем на такого рода вопросы. Ведь нужно пациента успокоить, сориентировать.

Фото: МРТ ПЛЮС РОСТОВ

Что хотели бы сказать пациентам, которые к Вам не пришли?

- Если Вы выбрали другой медицинский центр или доктора, главное - чтобы получили качественный результат своего обращения. Если передумали в принципе – советую не затягивать, если есть причины задуматься о здоровье.

Чем увлекаетесь в свободное время?

- У меня две собаки. В свободное время я стараюсь чаще с ними гулять – своего рода антистресс и перезагрузка.

Что любите читать/смотреть/слушать?

- Из литературы мне нравится трилогия «Нашествие монголов» Василия Яна, «Гладь. Люби. Хвали.» Анастасии Бобковой и «Дракула» Брэма Стокера. Из фильмов очень понравились «Целуя девушек» и «Молчание ягнят». Музыку я слушаю, в основном, рок и металл.

Где и как любите отдыхать?

- Отпуск – это всегда поездка к родителям, отдых на природе с обязательной сменой обстановки.

Какие бы три желания загадали золотой рыбке?

- В первую очередь, конечно, здоровья себе и близким. Втрое желание - мира и стабильности, и чтобы не было насилия и жестокости, как в отношении людей, так и в отношении животных. А про третье я промолчу. Это личное.

Планы на будущее

Дальнейшее развитие в сфере рентгенологии.

Ваше любимое утверждение

Все что ни делается, делается к лучшему. Значит – лучшее неизбежно.

Как записаться на прием к доктору:

По тел. 8-800-500-67-97.