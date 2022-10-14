Утепляйтесь, выходя из дома! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 15 - 16 октября 2022 уже не балует жителей донской столицы теплом, но и дождем не пугает. Но, предварительно утеплившись, прогуляться можно. Публикуем прогноз на выходные от Ростгидрометцентра.

В донской столице и в субботу, и в воскресенье, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный со скоростью 5 — 10 метров в секунду с порывами днем до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +2 — 4 градусов тепла, днем прогреется до +13 — 15.

В Ростовской области также будет облачно, осадков не ожидается, лишь днем в воскресенье местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах образуется туман. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный 5 — 10 метров в секунду, местами с порывами до 12 — 14, а по югу до 16 метров в секунду. Температура воздуха в субботу ожидается от +1 до +6, а по северу и востоку области опустится до -3, в воскресенье — от -1 до +4, а по северу и востоку — до -5 градусов, днем поднимется до +7 — 12 градусов, по югу — до +15.

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