Моренко Алексей Александрович: «Бездействие страшнее ошибки»

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Моренко Алексей Александрович – врач-терапевт, терапевт участковый МБУЗ Городской поликлиники № 16 г. Ростова-на-Дону. Его профиль – внутренние болезни и кардиология. Проводит комплексное лечение пациентов с артериальной гипертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, разрабатывает индивидуальные методики терапии, решает проблемы анемии у пациентов и т.д. В медицине – с 2000 года, а в 2018 году получил I врачебную категорию.

Алексей Александрович окончил РостГму в 2009 году. В 2010 году он прошел специализацию по терапии, а в 2017 – по кардиологии. Алексей Моренко четырежды участвовал в клинических испытаниях новых лекарственных препаратов, внес посильный вклад в их практическое внедрение. Также доктор принимает участие в различных практических исследованиях.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Алексей Александрович, расскажите - почему Вы стали врачом?

- Можно сказать, что однажды интерес к естественным наукам преобразовался в жажду медицинских знаний. В детстве у меня были разнообразные интересы. Когда-то я мечтал стать моряком. При этом все мои родственники по мужской линии были высокопрофессиональными рабочими-станочниками. И у меня была явная дорога в рабочую профессию. Но мне очень нравились образы врачей-героев из сериала «Скорая помощь». Я был так впечатлен, что окончательный выбор сделал в пользу медицины.

Каким Вы были студентом?

- Сначала я старательно учился на «тройки». А впоследствии уже стал почти отличником.

Самый запоминающийся случай в Вашей практике?

- Однажды удалось помочь близкому человеку с диагнозом по одному характерному симптому.

От чего, на Ваш взгляд, зависит успех лечения?

- От того, сколько ты знаешь.

Самый частый вопрос от пациентов?

- «Мне это пить всегда?» Обычно это касается препаратов по кардио-профилю.

Где и как Вы любите отдыхать?

- Я люблю выезжать на природу. Есть прекрасные места, в которых можно сочетать активный и созерцательный элементы. А вообще стараюсь разбавлять умственную деятельность физической работой.

Ваши любимые жанры в литературе?

- Фентези и беллетристика, люблю исторические книги.

Какие три желания Вы бы загадали золотой рыбке?

- Первое – чтобы никогда не болели родственники. Второе - заниматься медициной только ради собственного удовольствия. А третье тогда бы уже оставил про запас.

Ваши планы на будущее?

- Написать кандидатскую диссертацию, получить высшую категорию.

Ваше любимое утверждение?

- Бездействие страшнее ошибки.

Как записаться на прием к врачу:

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